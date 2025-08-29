Estas son las nuevas características de HyperOS 3

Con la llegada de la actualización de HyperOS 3, surgen muchas preguntas acerca de las funciones y características nuevas del sistema operativo. Hasta el momento, se sabe que arrancará en una versión en beta en China, lo que dará la oportunidad a la compañía de evaluar el desempeño antes de su lanzamiento en otros mercados.

Xiaomi es una de las marcas con mayor alcance mundial, lo que no es un secreto para nadie. Esto hace que el interés por conocer lo que incorpora su nuevo sistema operativo sea tan importante para los consumidores. Esta semana, se ha hecho oficial el lanzamiento de la nueva versión de HyperOS, que es una de las más grandes actualizaciones lanzadas hasta ahora.

Si ya tienes una idea respecto a este tema, sabrás que una de las funciones más relevantes, es la Xiaomi Super Island. Es probable que este nombre te suene familiar, porque a todas luces es evidente que se han inspirado en la Dynamic Island desarrollada por Apple. No obstante, se conoce que la funcionalidad es superior.

Para entenderlo de manera simplificada, esta “isla” es una función integrada de HyperOS 3 de Xiaomi, la cual tiene una adaptabilidad conveniente a diferentes contextos y situaciones. Al tratarse de un espacio interactivo, funciona para mostrar notificaciones, accesos, controles y otras herramientas sin tener que abrir la app por completo.

Dada su compatibilidad, parece ser uno de los elementos más destacados del nuevo sistema operativo. Hasta el momento, Xiaomi ha confirmado que, hasta el momento, hay más de 70 aplicaciones y servicios que trabajan perfectamente con la herramienta para dispositivos móviles.

Entre algunas mejoras que se prometen en esta nueva versión de HyperOS de Xiaomi, destacan: