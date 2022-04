Filtración: Imágenes reales del nuevo Google Pixel Watch

Luego de varios años de rumores en torno al desarrollo y lanzamiento de un reloj inteligente de Google basado en su sistema operativo para smartwatches, Wear OS, parece que durante el próximo Google I/O por fin veremos la materialización de tan esperado dispositivo. En las últimas filtraciones, se nos ha dado a conocer cómo será el futuro Pixel Watch.

No es que Android naciese en el seno de Google ya que esta empresa compró el sistema operativo a Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White en 2005. A partir de ahí, Google fue desarrollando Android hasta lo que conocemos hoy en día; dividiendo dicho desarrollo para adaptar las peculiaridades del sistema a aparatos muy concretos, a menudo creando un dispositivo con el que hacer de guía. En Wear OS aún no existía ninguno; carencia que no debería de tardar en solucionarse.

Un Frente sin Ningún Bisel

Ya habíamos conocido el Google Pixel Watch físicamente con una primera foto del frontal que anticipaba un diseño limpio para el reloj. Sin bisel, con los bordes curvados y con los sensores de iluminación bien ocultos alrededor del panel. En las nuevas fotos que se han filtrado no hay por qué echarle más imaginación: el Pixel Watch casi no tiene secretos.

Estas últimas imágenes han sido filtradas hoy por Android Central, quienes aseguran que las obtuvieron a través de uno de sus lectores que trabaja en el desarrollo del reloj. Con su avance, podemos conocer el diseño limpio que ha practicado Google a su primer reloj, también el curioso sistema de enganche con el que planea anclar las correas a la esfera. Por las fotos, el anclaje se realiza por presión; para quedar sujetas ambas partes de forma aparentemente segura gracias a unos clips en los extremos.

El Google Pixel Watch se ve algo más grueso de lo que es habitual en un smartwatch. Esfera redonda, cuerpo de metal, la cara interna aloja los sensores del dispositivo (seguramente ritmo cardíaco y SpO2; es probable que incluya medición de temperatura de la piel), todo apunta a que se cargará mediante una base de carga inalámbrica (esperemos que sea Qi) y ofrecerá dos elementos físicos: la corona (con pulsador) y un segundo botón con el que gestionar el sistema operativo.

No conocemos detalles más concretos, sí se especula con que el Pixel Watch se venderá en versiones sólo WiFi y con conectividad móvil; estaría disponible en tres colores diferentes: gris, negro y dorado; dispondría de 32 GB de capacidad y saldría al mercado con Wear OS 3.1. Dado el nivel de detalle de las filtraciones, lo más lógico sería que Google desvele el Pixel Watch durante la keynote del Google I/O, evento que se llevará a cabo el 11 de mayo.