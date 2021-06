JioPhone Next: el teléfono 4G de Google y Jio más barato del mundo

El presidente de Jio, la mayor operadora de telefonía India, ha anunciado un nuevo smartphone Android ultrabarato, el JioPhone Next. Si bien los detalles exactos del terminal se desvelarán oficialmente en septiembre, el adelanto tiene un potente argumento: promete ser el móvil Android más barato del mundo y por un amplio margen.

El móvil ha sido desarrollado de forma conjunta entre Google y Jio, incorporando una versión de Android «extremadamente optimizada» que parece estar basada en Android Go. Es un móvil 4G, que contará con funciones básicas como asistente de voz, traductor o cámara con filtros de realidad aumentada, a un precio que, si bien no se ha desvelado, deberá ser muy, muy bajo.

Mukesh D Ambani, presidente de Reliance del cual Jio es subsidiaria ha anunciado este nuevo terminal en una conferencia general de la compañía que preside. Durante la misma, ha presentado varios programas en desarrollo, entre los que se incluye el móvil ultrabarato JioPhone Next.

Este será el tercer teléfono de la casa, que ya cuenta con el JioPhone y JioPhone 2, ambos basados en el sistema operativo para móviles sencillos KaiOS. El tercero, el JioPhone Next estará sin embargo basado en una versión extremadamente modificada de Android, creada conjuntamente por Google y Jio especialmente para dicho dispositivo. En las imágenes del móvil podemos ver que algunas aplicaciones son versiones de Android Go, de modo que es bastante posible que use Android Go como base.

Sabremos más al respecto el próximo 20 de septiembre, y es que el JioPhone Next ultrabarato se pondrá a la venta primero en India y más tarde al resto de mundo. Eso sí, todavía está por ver a qué partes del resto de mundo llegará, además del resto de especificaciones.