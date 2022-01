La app de Instagram cuenta con un creador de avatares que casi nadie usa

Hace aproximadamente dos años, Facebook añadía la opción para crear un avatar personalizado desde su aplicación, que más tarde puedes paso a ser un creador de stickers en comentarios, Messenger y actualizaciones de estado. Y aunque pocas personas lo sepan, la app de Instagram también tiene su propio creador de avatares.

Si te entretienes creando personajes a tu imagen y semejanza, puedes hacer lo propio con el generador de avatares de Instagram. Está semioculto en las opciones de la aplicación y, por el momento, no los puede usar en chats ni publicaciones, aunque esto debería cambiar en actualizaciones futuras.

La aplicación de Instagram es muy dada a hacer pruebas que luego terminan llegando a todos los usuarios -o no- y una de ellas parece ser los avatares. Oficialmente Instagram no ha anunciado esta función y no hay ninguna mención al respecto en su apartado de ayuda. Aún así, el menú se encuentra activo al menos para algunas cuentas.

Para saber si tienes acceso a los avatares de Instagram deberás abrir la aplicación, ir al apartado de Configuración y entrar en Cuenta. Uno de los numerosos menús que te encontrarás a continuación será el de Avatares.

Meta parece haber reciclado bastante el creador de avatares de Facebook para llevarlo a Instagram (hasta el texto que acompaña a la pantalla de presentación habla de Facebook y no de Instagram), pero no es idéntico. En general, el creador de avatares de Instagram se ve más tosco que el de Facebook.

El proceso y los pasos son exactamente idénticos, pudiendo elegir el tono de piel, peinado, forma de cara y marcas faciales, ojos, cejas, nariz, gafas, accesorios, boca, cuerpo, ropa, accesorios y más, aunque hay menos opciones que en el editor de Facebook. El estilo del avatar resultante es también algo distinto al que se genera con Facebook.

Aún con menos opciones, con el generador de avatares de Instagram probablemente puedas replicar un personaje ligeramente parecido a ti con algo de paciencia. Si se te ha olvidado qué cara tienes, puedes usar el espejo para ver simultáneamente tu cara mientras creas tu avatar, usando la cámara frontal del móvil.

Probablemente lo más curioso de todo el asunto llega cuando terminas de configurar tu avatar y pulsas Listo. El avatar se da por concluido y se guarda el progreso en tu cuenta (lo podrás editar más tarde, si quieres), pero por ahora no se puede usar en ningún lugar de la app. La mensajería de Instagram no tiene soporte para estos stickers y tampoco puedes crear nuevas publicaciones que lo incluyan.

Lo único que puedes hacer con este avatar que has generado es sentirte orgulloso de tu creación y sincronizarlo con Facebook. Si lo sincronizas con Facebook, sobreescribirá al que tengas configurado en tu cuenta de Facebook y entonces sí podrás aprovecharlo, pero en Facebook y no en Instagram.

Aunque teniendo en cuenta que el generador de avatares de Facebook tiene más opciones, la verdad es que no tiene demasiado sentido crearlo en una cuenta de Instagram para luego sincronizarlo con Facebook.