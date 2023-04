Qualcomm se prepara para la nueva era del gaming móvil

Los videojuegos han alcanzado un nivel impresionante en cuanto a detalle y realismo, esto se traduce como una necesidad aún mayor de procesadores mucho más poderosos, y que sean capaces de ofrecer un rendimiento aceptable. Hasta aquí todo es fácil de entender, pero tomando en cuenta la creciente dependencia de jugar desde el móvil, el trabajo para los fabricantes de chips se hace más desafiante. Qualcomm es una marca referente y destacada en este segmento, la cual, está acostumbrada a desarrollar chips cada vez más potentes, que cubran las necesidades y expectativas de los gamers.

En el siguiente análisis te presentamos algunos aspectos sobre lo nuevo de esta marca, la cual, nos presenta una evolución tremenda en cuanto a calidad gráfica, la cual, pasará de 1080p y 30FPS, a 4K y 60 FPS. Esta tecnología ha sido presentada recientemente, dejando sin aliento a más de uno, la cual, llevará por nombre Snapdragon Game Super Resolution. El objetivo de esta tecnología, es ofrecer a los usuarios una experiencia mucho más realista y fluida en las jugadas, dando la oportunidad a los jugadores de poder acceder a juegos de mayor nivel desde teléfonos de gama alta.

El desafío de estos chips es el poco espacio que tienen los creadores para poder condensar todo este poder, pero los de Qualcomm han encontrado una solución que le ha tomado años de trabajo e investigación. Esta tecnología es uno de los logros más relevantes obtenidos por la plataforma Snapdragon Elite Gaming, que se centra en el desarrollo de recursos que ofrezcan una experiencia totalmente nueva al momento de correr los videojuegos desde dispositivos móviles.

Aunque se sabe muy poco respecto a la tecnología, Qualcomm ha empleado nuevas técnicas de escalado, la cual, ofrece un salto drástico en los niveles de resolución que se pueden encontrar en los videojuegos. No solo se ha logrado una mejora en la estética, sino una optimización en el consumo energético y un mayor rendimiento durante más tiempo. Según los informes de Qualcomm, se trata de una tecnología que funcionará de manera eficiente en dispositivos con GPU Adreno Qualcomm. Algunos de los juegos que podrían emplear esta tecnología son: Call of Duty Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy o Return to Empire.