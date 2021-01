Qualcomm Snapdragon 870: El próximo procesador para la gama alta «barata»

Qualcomm nos sorprendió a todos con su Snapdragon 888, no solo por la incorporación del núcleo X1 personalizado por la propia compañía, sino también por el extraño salto en nomenclatura. Pero el Snapdragon 888 no será el único sucesor del Snapdragon 865. Qualcomm acaba de anunciar el Snapdragon 870, un procesador con ligeramente más potencia que se enfocará en dar vida a los dispositivos de gamas altas no tan poderosos.

Sí, este nuevo procesador de Qualcomm estará orientado para la gama alta «de bajo costo». Es decir, algunas propuestas de fabricantes como Xiaomi o OnePlus para competir en gama alta, pero alejados de los más de mil euros que cuestan algunas de las propuestas actuales en marcas tradicionales. Se trata de una versión mejorada respecto al Snapdragon 865, con varios elementos que serán comunes con su antecesor.

En pocas palabras, el Snapdragon 870 será una versión mejorada del 865 Plus, pero sin tanta potencia como el 888. En este caso la CPU es la misma, con un pequeño overclock de 3.1GHz a 3.2GHz. Del mismo modo, la GPU es la Adreno 650, la misma del Snapdragon 865. También es idéntico el módem, el Snapdragon X55 5G.

Es gracias a este módem que el 870 será compatible con 5G en redes sub-6GHz y mmWave, el espectro completo. Como se puede apreciar, es simplemente un Snapdragon 865 Plus con algo más de frecuencia de reloj, según la filtración.

Quedará por ver si hay mejoras en el procesamiento de imágenes, inteligencia artificial y soporte para ciertos tipos de hardware pero, visto que las CPU y GPU son idénticas, los cambios serían limitados sino es que nulos. WinFuture apunta a que los primeros modelos con este teléfono saldrán este trimestre, a manos de fabricantes como OnePlus, OPPO, Motorola, Xiaomi e IQOO.