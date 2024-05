Recall asistente recordatorio de Windows que trabaja con la IA

Este 2024 ha sido un año lleno de innovaciones, pero sobre todo, el año donde la IA y Microsoft han estrechado lazos para fusionarse, potenciando y extendiendo sus herramientas. Para nadie es un secreto que la corporación tecnológica multinacional estadounidense está 100% enfocada en trabajar con la inteligencia artificial. No ha dejado más que claro su unión con OpenAI, para la elaboración de lo que sería su nueva herramienta llamada Recall.

Estamos presenciando un cambio innovador y poderoso, se trata de una nueva herramienta que se integrará en el sistema operativo Windows. Este se convertiría en el máximo competidor de Rewind de macOS. La herramienta Recall está diseñada especialmente para guardar la información de cualquier cosa que los usuarios hayan visto u hecho, para luego buscar o recuperar la información en la PC. Además, podrá trabajar como un recordatorio virtual en tiempo récord.

Alguna de las funciones de esta nueva herramienta, llamada también AI Explorer, es rastrear reuniones y comunicaciones, registrar cada web, libro o artículo por el que se haya navegado. El objetivo de guardar toda esta información, es para poder disponer de la opción de recuperar en un segundo plano cualquier acción, reunión y vídeos en vivo. Para esto, el usuario deberá dar la orden en un lenguaje natural.

Por los momentos Recall, sólo se encuentra disponible en las PC que cuenten con un procesador Snapdragon X Elite de Qualcomm, pues no todos los Windows 11 trabajan con PC Copilot Plus, ni trabajan con NPU. Por la parte de la seguridad y confidencialidad, toda aquella información que no se desee guardar o registrar, puede ser eliminada, pausada, o detener cualquier registro de información.

Esto garantiza la seguridad y privacidad de los usuarios al usar esta innovadora herramienta de asistencia, tema que ha dado mucha inseguridad con respecto al uso de la IA.