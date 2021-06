Whatsapp quiere imponer nuevamente sus políticas de privacidad

Los usuarios de WhatsApp que no hayan aceptado los cambios introducidos en la plataforma el pasado 15 de mayo están recibiendo avisos dentro de la app en vías de que todos acepten la nueva política. Los avisos saltan al abrir WhatsApp y también cuando se está utilizando la aplicación; sin que vayan a perderse opciones del servicio por no aceptarlos.

Cuando WhatsApp anunció a comienzos de 2021 que cambiaría su política de privacidad para mejorar la relación de las empresas con los servicios de mensajería se generó una notable polémica en torno a dichos cambios y a lo que implican por toda la información que termina recabando Facebook. Tras la entrada en vigor de la nueva política WhatsApp aseguró que seguiría insistiendo para que todos los usuarios aceptasen. La plataforma está siendo insistente.

El nuevo mensaje de privacidad es un aviso de tres páginas donde WhatsApp expone las claves de su plataforma y lo que cambia en la relación entre la empresa y sus usuarios con la nueva política. Al final del mensaje aparece un tentador ‘Aceptar’ para que el usuario dé el sí a la plataforma; siempre sin que resulte imprescindible para seguir usándola: simplemente, basta con eliminar el mensaje retrocediendo con el botón del menú o con el gesto de deslizar desde el borde de la pantalla al centro (depende del tipo de navegación configurada).

A pesar de que WhatsApp sea insistente con los mensajes que instan a aceptar las nuevas condiciones, no resulta imprescindible ofrecer la conformidad: WhatsApp no dejará de funcionar por no aceptar los cambios, tampoco irá perdiendo funciones. La aplicación de mensajería segura funcionando igual que siempre.

Aceptar las nuevas condiciones no da permiso a Facebook para que utilice los datos de WhatsApp, al menos no en mayor medida de lo que ya ocurre ahora. Eso sí, WhatsApp se reserva la opción de ampliar su política, siempre si los organismos de privacidad irlandeses lo autorizan.