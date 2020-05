7 juegos dirán adiós al servicio de Xbox Game Pass

El inventario incluye juegos para Xbox One y PC.

Xbox Game Pass es un servicio que se reforma constantemente. Microsoft notifica de forma regular nuevos títulos que se integran a la plataforma, pero hay casos que también da a conocer listas con juegos que no ya dejarán de formar parte de la plataforma.

Si eres usuario del servicio, debes saber que la firma anunció que otros 7 juegos se despedirán pronto de Xbox Game Pass; y la nueva lista integra juegos tanto para Xbox One como para PC.

¿Cuáles juegos ya no estarán en la plataforma?

Xbox Game Pass perdió juegos interesantes a mediados de este mes. Afortunadamente, la mayoría de los juegos nuevos comprobados no son de la misma dimensión. Pese a esto, hay títulos que resaltan, como Brothers: A Tale Of Two Sons.

Otro juego importante que ya no estará en el servicio es un clásico del género de peleas. Hablamos de The King of Fighters 98 Ultimate Match. La lista también trae a Hydro Thunder y Stealth Inc 2: A Game of Clones.

Por los momentos no existe una fecha para la partida de estos jugos, pero todo parece indicar que ya no estarán disponibles para finales de mes, es decir, el 31 de mayo. Esta es la lista completa de los 7 juegos que saldrán de la Xbox Game Pass:

• #IDARB (Xbox One)

• Brothers: A Tale Of Two Sons (Xbox One y PC)

• Hydro Thunder (Xbox One y PC)

• Old Man’s Journey (Xbox One y PC)

• Opus Magnum (PC)

• Stealth Inc 2: A Game of Clones (PC)

• The King of Fighters 98 Ultimate Match (Xbox One)

Lo bueno de todo esto es que ya hay una gama de juegos confirmados que formarán parte del servicio. Entre ellos están Minecraft Dungeons, Alan Wake, e It Lurks Below, el nuevo juego del creador de Diablo.

Y si esto no basta, hace nada de días llegaron varios juegos al servicio, como Halo 2 Anniversary y Read Dead Redemption 2. En este link podrás encontrar todas las noticias sobre Xbox Game Pass.