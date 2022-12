A partir de 2024 el USB-C será obligatorio en Europa ¡Sin excepción!

Una larga contienda se ha llevado a campo en los últimos años por determinar si el USB-C es adoptado o no como norma general para los dispositivos móviles. Aunque muchos detractores de esta idea han impuesto sus posiciones al respecto, ya finalmente se ha generado un veredicto y deberá ser adoptado, o su distribución no se podrá llevar a cabo en la región.

Esta es la recta final de un largo y agotador recorrido legal que se ha llevado a cabo en los últimos años. El único cargador en Europa será el USB-C, o de lo contrario, los dispositivos no tendrán los permisos de comercialización, lo que podría afectar a fabricantes como Apple, quienes se han caracterizado por la inclusión del conector Lightning.

A partir del 2024, todos los teléfonos inteligentes y tablets que hasta la fecha no cumplen con este requisito tendrán la tarea de modificar este elemento en el proceso de diseño y manufactura. La Unión Europea ha puesto punto final a uno de los tópicos más inquietantes para muchos fabricantes. Ya no se trata de una posibilidad, ya que no hay más discusiones al respecto. A partir del 28 de noviembre del 2024, la normativa entra en vigor y será estrictamente obligatorio que todos los dispositivos que se carguen a través de un cable, cumplan con el formato USB-C.

La exclusividad que caracteriza a Apple ante su inclusión del conector Lightning ha terminado, y es momento de iniciar una nueva era. Según algunas filtraciones, ya el prototipo de iPhone 15 contaría con este tipo de puerto. Con relación a las portátiles, la Unión Europea ha establecido el 28 de abril de 2026 como fecha límite, por lo que, es una noticia que no tiene muy contentos a muchos fabricantes. Entre las condiciones que ha establecido la Unión Europea para la carga rápida, han impuesto que la carga de 15 W y superior deberá incorporar la tecnología USB Power Delivery.