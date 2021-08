Acelera el funcionamiento de tu móvil Xiaomi desde el ordenador sin instalar nada

Si tienes un móvil de Xiaomi de gama de entrada o media, puede que te hayas topado con el hándicap del rendimiento. MIUI 12 es una ROM devoradora de recursos, por lo que no viene mal limpiar RAM y caché de vez en cuando para acelerar su funcionamiento y asegurarnos de que no se ha quedado nada congelado en segundo plano.

Para que no tengas que estar yendo a los ajustes cada vez que quieras hacer esto o instalando aplicaciones, vamos a enseñarte a acelerar tu Xiaomi desde el escritorio, mediante unos accesos directos algo escondidos.

Xiaomi tiene una potente herramienta de seguridad que sirve tanto para proteger el dispositivo como para limpiarlo. No es malo, por lo general, que el dispositivo tenga poca RAM disponible, ya que esta tiende a llenarse de forma natural. No obstante, si nuestro teléfono tiene poca memoria, no viene mal ir limpiándola de vez en cuando, sobre todo si vamos a jugar.

Si quieres crear un acceso directo que, en un solo click, deje tu Xiaomi bien limpio, no tienes más que seguir estos pasos. Eso sí, es necesario que tu móvil esté actualizado a la última versión de MIUI para asegurarte de que funcionará.

Abre los ajustes de tu Xiaomi

Pulsa sobre ‘Aplicaciones’

Vete a ‘Ajustes de aplicaciones del sistema’

Pulsa sobre la app ‘Seguridad’

Pulsa sobre ‘Gestionar accesos directos’

Añade los de ‘Limpiar’ y ‘Limpieza a fondo’

¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos de limpieza? Si pulsamos sobre ‘Limpieza’ se eliminarán procesos de la memoria RAM pero, si pulsamos sobre ‘Limpieza a fondo’, además de RAM también se limpiará memoria caché, algo que no viene mal eliminar, sobre todo si tenemos poca memoria en el teléfono.

En el caso de que tengamos un móvil de gama algo más baja, podemos acelerar el teléfono con este proceso, aunque no conviene abusar de él, ya que la memoria temporal no es un problema si no se acumula en exceso.