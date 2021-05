Activision: Confirman que Call of Duty 2021 llegará en otoño

Call of Duty no ha parado de evolucionar desde su estreno en 2003, y recientemente Activision ha revelado una noticia que emociona a los fanáticos de este videojuego. No se trata de un rumor o una filtración, pues ha sido desde Activision que ha llegado esta nueva actualización.

Sin importar la plataforma, Call of Duty ha sido un videojuego que ha captado la atención de los amantes de los títulos de combate. Aunque inicialmente estaba pensado para PC, rápidamente comenzó a migrar hacia otras plataformas, sumando más seguidores en versiones como Call of Duty Mobile.

El realismo y la adrenalina que se vive en este juego cada vez es más inmersiva, y nos cuesta pensar en cuales serían las mejoras que Sledgehammer Games integraría durante el desarrollo de esta nueva versión. Según aseguran en la compañía, ya el juego está estructurado y ofrecerá una experiencia que sin duda será de una nueva generación.

Call of Duty 2021 está siendo desarrollado por Sledgehammer Games, y la confirmación de esta noticia llega durante el resumen de ganancias de Activision del primer trimestre de este año. Lo que hasta ahora eran simples suposiciones y rumores sin soporte, ahora es una realidad confirmada directamente desde la fuente.

Entre los aspectos más importantes que han salido a la luz se encuentra una nueva versión Premium que se estrenará de Call of Duty. Esto representa una incidencia directa sobre títulos como «Duty Warzone».

Parte de las declaraciones que compartió el presidente de Activision fueron: “Estamos muy emocionados por el lanzamiento Premium de Call of Duty de este año. El desarrollo está siendo liderado por Sledgehammer Games. El juego se ve muy bien y está en camino a su lanzamiento en otoño”.

Una noticia bastante satisfactoria para los seguidores de este juego, sin duda. La expectativa crece y podemos esperar muchas sorpresas agradables por parte de Sledgehammer, quienes son los responsables de títulos de COD como «Advanced Warfare» y «Call of Duty: WWII».