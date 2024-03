Alibaba da un paso en la IA generativa y el resultado es impresionante

Cada semana, la inteligencia artificial termina por robarse la atención de alguna u otra manera. En esta oportunidad se trata de EMO, una tecnología que llega directamente de China, para revolucionar la creación de videos. Según los informes, sólo se requiere de un archivo de voz y una imagen para poder crear el video, ya que, el algoritmo se encargará de animarla y darle vida.

La verdad es que el potencial de la inteligencia artificial puede ser más extenso que el mismo universo, y no paramos de impresionarnos con sus diferentes aplicaciones. En lo que va de año, hemos visto cómo la inteligencia artificial generativa ha cobrado una relevancia tremenda, poniendo los motores de los desarrolladores a toda marcha.

Lo que hace tan particular este caso, es que no tiene nada que ver con los grandes de la industria de la IA, es decir, no están involucrados con OpenAI ni Google. Aquí la protagonista es una empresa ampliamente conocida, pero por otras razones. Se trata de AliBaba, quienes han presentado el “Emote Portrait Alive”, es a partir de aquí que muchos se refieran a esta tecnología como EMO, debido a sus siglas.

Aparte de las opiniones de muchos usuarios, la recepción ha sido favorable. En lo que respecta a sincronización, se puede conseguir un resultado bastante bueno. Por otro lado, las facciones y expresiones aportan un realismo que parece escalofriante, lo que le dará vida a muchas fotografías antiguas de personajes que quizá ya no están entre nosotros.

Algunos ejemplos han sido publicados en la página oficial del proyecto, lo que permitirá tener una idea del potencial de esta tecnología. Aunque hay que ser honestos, esto es algo que no es nuevo, pero la evolución en la precisión ha sido tremenda. A simple vista, EMO puede pasar fácilmente como un video original, lo que podrá ser detectado sólo por unos pocos.

Sobre EMO, sabemos que es un proyecto desarrollado por Linrui Tian, Qi Wang, Bang Zhang y Liefeng Bo, quienes forman parte del Instituto de Inteligencia Computacional del Grupo Alibaba. La mala noticia es que, por el momento, está en fase de investigación, por lo que, no estará disponible al público aún.