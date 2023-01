Análisis completo de la MacBook Pro M2 Max (2023)

Muchos aún recordamos la imagen de Steve Jobs pasando un hula hop alrededor de un iBook para demostrar que aquel portátil realmente estaba conectado inalámbricamente a internet. Si esto te parece loco, en la misma keynote Phill Schiller se lanzó desde una altura de tres metros a una colchoneta, enseñando que la conectividad no se perdía. El resto es historia.

MacBook Pro M2 Max, características y especificaciones

Hay que poner en contexto de donde venimos: los portátiles, hace no tantos años, eran unos dispositivos secundarios – que en muchos aspectos orbitaban alrededor de la máquina principal, inmutable, mastodóntica, de escritorio. Era como el coche deportivo que sólo usamos los fines de semana: el uso del portátil se limitaba a viajes y momentos. Pero eso ha cambiado, y mucho.

MACBOOK PRO M2 MAX (MODELO ANALIZADO) PROCESADOR Chip M2 Max de Apple con CPU de 12 núcleos, GPU de 38 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos MEMORIA RAM 64 GB de memoria unificada ALMACENAMIENTO 2 TB de almacenamiento SSD PANTALLA Pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas PUERTOS DE CONEXIÓN Tres puertos Thunderbolt 4, puerto HDMI, ranura para tarjetas SDXC, toma para auriculares y puerto MagSafe 3

En esta generación, Apple empieza la gama con muy buenos modelos y permite configuraciones para los muy profesionales que prácticamente convierten el portátil en una estación de trabajo de alto nivel, sin importar donde vayamos.

Si algo ha conseguido la compañía con Apple Silicon es ser capaz por primera vez de marcar su propia hoja de ruta. Si no hubiera sido por la pandemia, es probable que ya tendríamos un nuevo Mac Pro – la asignatura pendiente de esta transición – pero lo que han conseguido con la gama portátil hay que ponerlo en valor. Son eficientes, potentes y con un consumo por vatio que ha hecho temblar a los grandes popes de la industria, como Intel.

La fuerza de un diseño

El aspecto de este MacBook Pro comparte aspecto con el cambio generacional que vivimos en 2021 y es estéticamente idéntico al MacBook Pro de 16″ con M1 Pro que analizamos en aquel momento. Hoy, los modelos de 14″ y 16″ presentan esta evolución física, pero hay que recordar que Apple sigue vendiendo un MacBook Pro de 13″ con M2 que mantiene el diseño anterior incluso reteniendo la TouchBar.

Sigo defendiendo que el diseño del MacBook Air M2 es probablemente uno de los más bonitos que ha hecho la compañía en los últimos años: es discreto, robusto y el color medianoche es una gran idea en un portátil de nueva generación – algo que se echa de menos en este MacBook Pro. Necesitamos una gama diferente de colores, no necesariamente llamativos, pero algún color algo más oscuro como el del nuevo Air, le hubieran sentado increíble a esta nueva generación.

Sin embargo, el diseño de este MacBook Pro sigue siendo contundente sobre la mesa. Personalmente, los modelos de 14″ además siempre me han parecido más equilibrados visualmente que los de 16″ y este nuevo modelo rebosa calidad de construcción de materiales, algo ya marca de la casa. El teclado enmarcado en una base negra y el diseño con bordes redondeados de la pantalla y el cuerpo demuestran la experiencia de construcción y se sienten sólidos en el transporte y en el uso.

Es bonito incluso del revés: las palabras «MacBook Pro» encastradas en la base y el sistema de ventilación activa que ya vimos en el modelo de 2021 con dos discretas rendijas a los lados redondean un diseño funcional y elegante, sin estridencias. Es más un Aston Martin que un Ferrari – pero sigue siendo construcción de alto nivel, sin duda.

El resto de características mantiene las buenas ideas del modelo de 2021: un sistema de sonido del que sigo manteniendo que es el mejor de cualquiera dispositivo que Apple ha fabricado hasta la fecha, potente y definido como en el modelo anterior. Un teclado evolucionado muy estudiado y mejorado, con buenas sensaciones táctiles y un feedback de corto recorrido pero donde se siente cada pulsación sin ser demasiado agresiva.

La pantalla sigue siendo uno de los puntos fuertes de este diseño, con las mismas características que ya conocíamos: 1000 nits de brillo habitual que pueden llegar hasta los 1600 nits sostenidos (en HDR) y pantalla ProMotion a 120Hz construida con mini LED. Es la mejor pantalla que tiene ahora mismo Apple en cualquier portátil, y una auténtica gozada trabajar con ella – desde la edición de fotos o vídeos hasta el trabajo diario: la suavidad, colores y el movimiento adaptativo de los Hz controlados por macOS destacan y ayuda a reducir la fatiga visual. Esta pantalla podría ser perfectamente uno de los factores de compra para este MacBook Pro.

A nivel de conectividad, se mantienen los tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C), al utilísima ranura para tarjetas SDXC y un nuevo puerto HDMI que sí se ha actualizado. La llegada del HDMI 2.1 a los Mac trae interesantes mejoras, y es algo que muchos profesionales buscaban – por ejemplo, para poder conectar pantallas 8K: HDMI 2.1 triplica el caudal de datos hasta los 48 Gbps, por primera vez en un Mac.

Este nuevo MacBook Pro también evoluciona la conexión inalámbrica haciéndolo compatible con la norma WiFi 6E, capaces de utilizar la banda de 6 Ghz. Esto permite velocidades de hasta 2.4 Gbps, el doble que la norma inmediatamente anterior. Para poder utilizarlo, necesitaréis en casa o en la oficina un router compatible con WiFi 6E.

En definitiva, a nivel de diseño, el MacBook Pro sigue siendo firme: continúa aprovechando la fuerza de un diseño imponente que funciona a la perfección con el planteamiento de esta generación y que destila calidad de fabricación y características como el que esperamos encontrar en un modelo Pro.

Un portátil sin precedentes gracias a M2 Max

Los planes de Apple para el M2 no son el de duplicar la potencia mononúcleo, sino que utilizan los incrementos lineales de rendimiento con más núcleos. Esto les permite aumentar mucho el rendimiento, y ahora mismo, el M2 Max es su máximo exponente. Se basa en el mismo CPU de 12 núcleos que el M2 Pro ya integra el nuevo Mac mini M2 Pro, con ocho núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia. Sobre el papel, mejora en un +20% el rendimiento de su homónimo M1 Max.

Sin embargo, la potencia desatada de este nuevo SoC es a nivel gráfico. Con el M2 Max tendremos entre 30 o 38 núcleos (dependiendo de la configuración del sistema), consiguiéndo un rendimiento de +30% respecto al M1 Max. Todo esto además se potencia con la capacidad de contar con hasta 96 GB de memoria unificada, y lo más importante de todo: con el doble de ancho de banda que incluso el M2 Pro (y cuatro veces más grande que el propio M2).

Estas características, más que la búsqueda bruta de potencia mononúcleo, es lo que marca la diferencia, de momento, en los Apple Silicon. La arquitectura escalable y potenciada por las mejoras en memoria y ancho de banda pueden permitir nuevos flujos de trabajo incluso en dispositivos como el MacBook Pro. 96 GB de memoria unificada que pueden utilizarse por el subsistema gráfico es algo que quizás no tenga precedentes en en un portátil.

Con el M2 Max también contamos con dos aceleradores para ProRes, que permiten trabajar con – ojo – hasta 43 fuentes en 4K o 10 fuentes 8K en este formato. Todo ello manteniendo el portátil libre para realizar otras tareas más allá de la edición. Para poder revisar si este incremento de potencia se traduce en un mayor nivel de ruido o calor, conecté un sonómetro y utilicé un termómetro láser industrial durante mis pruebas – en todo momento.

El rendimiento sintético

Como ya hemos comentado en otros análisis, los Apple Silicon poseen aceleradores más allá del rendimiento bruto de su procesador que pueden desvirtuar algunas de las pruebas que tradicionalmente hacíamos a estos dispositivos (quedando por debajo de su rendimiento en la vida «real»). En cualquier caso, productos como Geekbench ya tienen en cuenta sus capacidades de Machine Learning y los procesos acelerados de codificación y decodificación de vídeo, por lo que nos puede servir para contextualizar el sistema respecto a otros.

En términos de CPU, este nuevo MacBook Pro con procesador M2 Max se corona, muy cerca por cierto del Mac mini M2 Pro (ya que comparten potencia y rendimiento en unas CPUs casi idénticas). La diferencia de estos números respecto al MacBook Air M2 se basa sobre todo en los núcleos de diferencia en este modelo, y prácticamente lo duplican en multinúcleo. Donde realmente brilla este nuevo M2 Max es en el rendimiento gráfico:

El MacBook Pro M2 Max, con la configuración de esta unidad de cesión, alcanza la increíble cifra de 85.543 puntos – por supuesto, la más alta que he conseguido en ningún dispositivo de Apple. Sin embargo, la diferencia esta vez es la enorme diferencia incluso con el Mac mini M2 Pro, al que se acerca a duplicar. Esta es sin duda la demostración de que la idea de Apple de escalar núcleos está funcionando.

El dispositivo más cercado es por supuesto el M1 Max de la anterior generación, al que le saca más de 15.000 puntos. Y es prácticamente el triple de lo conseguir por el MacBook Air M2. Esta potencia gráfica la vemos también al probar Cinebench R23, que ya sitúa la potencia mononúcleo incluso de la CPU arriba de la lista – por delante de los Intel Core i7 de onceava generación.

Si miramos el uso de los cores multiplicados en esta misma prueba, el M2 Max se sitúa en el cuarto puesto, pero con un factor de multiplicación de nucleos más alto de lo habitual. Es decir, aunque no es un factor lineal (nunca es 12 veces mejor por temas de arquitectura), los cores multiplicados dan un mejor rendimiento de lo esperado, situándolo en un 9,03x.

Vayamos ahora a Blender, para probar la eficiencia en los 38 núcleos de la GPU, renderizando las tres escenas diseñadas para medir la potencia: monster, junkshop y classroom. En este caso, la prueba nos devuelve 1514,91 puntos, lo que sitúa este nuevo portátil entre los 29% mejores de todas las máquinas que hacen esta prueba.

El rendimiento con apps

Para probar la máquina con un proceso de cálculo similar al que se emplea en cualquier juego, utilizo el popular GFXBench 5.0 Metal. Este test está diseñado para probar las APIs gráficas de bajo nivel como Metal, y consiste en varios tests de alto nivel que someten a la máquina a análisis de rendimiento con contenido similar al de un videojuego, pero también contemplando transformaciones gráficas. Los resultados del M2 Max de nuevo sorprenden:

Como veis, no hay ninguna prueba (incluso las de más alto nivel) que no hayan conseguido mínimo 120 frames por segundo. Algunas de ellas alcanzan cifras de más de 300, 800 o 1000 frames por segundo. Como vamos a ver, la llegada de Metal 3 en Ventura puede suponer un hito en rendimiento dentro de los videojuegos en Mac. Para eso empecé a jugar a Shadow of the Tomb Raider en Steam – que como sabéis aún no es nativo 100% a Apple Silicon.

Es la primera vez que pongo este juego no sólo a su máxima configuración de efectos gráficos más complejos, también a su máxima resolución posible en Mac (3024×1890). El resultado es una media de 42 frames por segundo, que hacen al juego una gozada de jugar, sobre todo en la espectacular pantalla del MacBook Pro. A poco que variemos resolución o desactivemos algún efecto gráfico, se consiguen fácilmente lo 90 o 110 frames por segundo.

Me detengo aquí porque quiero destacar los niveles del sonómetro y el termómetro láser. Como puedes ver en la imagen, la temperatura del punto más caliente del MacBook Pro llega hasta los 46,1º después de la prueba y los ventiladores apenas son perceptibles a 47 dBA ambiente (en reposo el portátil está a unos 38 dBA ambiente).

Sin embargo, quiero probar algo más actual y que utilice de forma intensiva el nuevo Metal 3 que en Ventura ha sido una de las novedades. Metal 3 ofrece una API gráfica que puede darnos un rendimiento y potencia de forma eficiente, perfecto para dispositivos como éste. Además ofrece una herramienta fantástica para monitorizar en tiempo real el rendimiento, el llamado Metal 3 Performance HUD. Así que compré el fabuloso Resident Evil Village para Mac y activé las herramientas de monitorización.

No tuve que hacer muchas pruebas. Gráficos configurados a nivel extremo a la máxima resolución que permite el juego, 3024×1964. Como ves en la captura, se alcanzan perfectamente los 60 frames por segundo, mientras que la pantalla ProMotion lo pone corriendo a 120 Hz. Además de que es un juegazo, la experiencia visual – y sonora – de Village es sorprendente que la disfrutemos a este nivel en un MacBook Pro.

En este M2 Max sí que noto que los ventiladores se activan con mayor facilidad que en el MacBook Pro M1 Max que analicé hace unos meses, así que monitoricé con el sonómetro el incremento de ruido. En pleno juego, con todo al máximo, apenas aumenta un +8 dBa ambiente, realmente imperceptible, por supuesto siempre son el sonido apagado. A nivel de calor, números muy similares a Tomb Raider, rozando los 47-48º en los momentos de más carga. Muy fríos para todo lo que están calculando.

En este sentido, quise probar con el popular programa de modelado de arquitectura Twinmotion, con la prueba en tiempo real más compleja: Lakehouse Retreat. Para ello, configuré el entorno a su modo Alto y estuve añadiendo sistemas de partículas (humo, fuego, agua…) a la escena, navegando en modo dron por ella. Se consiguen unos muy buenos 57 – 71 fps, números que están muy bien para una escena tan compleja para esta.

Vayamos ahora a un viejo conocido Final Cut Pro, en su última versión 10.6.5. Para ello utilizaremos el popular test BruceX, que mide el tiempo de renderización de proyecto corto pero a alta resolución con transformaciones complejas. El valor final se obtiene de la media obtenida en tres pruebas consecutivas, que fueron:

Pasada 1 : 8,17 segundos

: 8,17 segundos Pasada 2 : 8,91 segundos

: 8,91 segundos Pasada 3: 8,63 segundos

El valor de la media aritmética es por tanto de 8,57 segundos, de nuevo un auténtico récord cuando hace tan solo unos meses la máquina más rápida conseguía en esta misma prueba una 15 segundos.

Cambiando de tercio: veamos ahora cómo de veloz es este portátil para desarrollo. Ya sólo descomprimiendo Xcode se comenzó a notar – que como sabéis, es una de las partes que más tarda cuando instalamos por primera vez el IDE de desarrollo de Apple. Para ponerlo a prueba, utilicé XcodeBenchmark, un proyecto faraónico con 42 librerías CocoaPods y más de 70 dependencias cruzadas.

De nuevo, el tiempo asombró: poco más de 73 segundos en compilar el proyecto al completo, utilizando los 12 núcleos del M2 Max y usando Xcode 14.2. En la página de Github de la prueba podéis compararlo con otros sistemas similares, o hacer la prueba en vuestro propio equipo para ver la diferencia con este nuevo Mac.

Disco duro ultra rápido y rendimiento energético de otro nivel

Empezaré hablando por la velocidad del disco duro SSD que viene integrado con el modelo de análisis. Como veis, según Disk Speed Test de Blackmagic, roza en velocidad de lectura y escritura los 5300 MB/s, algo esencial cuando trabajamos de forma intensiva con archivos de gran tamaño – permitiendo formatos extremos como 12K DCI 24 / 60 en ProRes HQ.

Utilizando otra de las pruebas de la marca, probamos la codificación del formato RAW de Blackmagic para medir su viabilidad. Sólo utilizando la CPU y formato 8K llegamos a los 43 frames por segundo… pero si nos pasamos a Metal, la velocidad sube hasta unos muy buenos 221 frames por segundo.

El rendimiento es importante, pero no podemos olvidar la eficiencia en un dispositivo como éste – que es portátil. Habitualmente mido cuanto tiempo dura la batería utilizando el portátil con tareas de navegación y ofimática básicas, pero en esta ocasión quise complicarle un poco la vida al MacBook Pro. Así que me eché una partida al Resident Evil Village, utilizando el portátil sin enchufar a la corriente.

Es importante destacar que la arquitectura de este M2 Max no reduce recursos al trabajar sólo con batería, por lo que contamos con el máximo rendimiento aunque no tengamos un enchufe cerca. Podéis ver el impacto en la batería de mi partida justo donde marco en la gráfica:

A pesar de utilizar el máximo rendimiento en el juego, y de la necesidad inicial de energía del juego, supo contener después la carga del mismo y el portátil llegó con facilidad hasta las 21:00 de la noche. Es decir, lo utilicé sin conectar a la corriente durante 12 horas, en la prueba que más potencia consume: usando los 38 núcleos de la GPU. En tareas ofimáticas normales, video y demás, se alcanzan perfectamente las 18 horas de uso con batería, lo cual es una locura para un portátil con estas prestaciones.

Apple sube la apuesta en los Pro

Con esta generación de portátiles, Apple sin duda pone en valor su tecnología Apple Silicon – y su idea de escalar en núcleos y rendimiento sin necesidad de cambiar de sistema de fabricación a los famosos 3nm. El modelo de prueba es sin duda una estación de trabajo profesional, con los tradicionales acabados a premium de la marca y una pantalla, sonido y conectividad al más alto nivel.

Evidentemente, la potencia de este modelo no es para todo el mundo, que con el empieza desde los $3,500 Sin embargo, el modelo de entrada de la gama, con M2 Pro es un modelo interesantísimo: 16GB de memoria unificada, 512 GB de SSD, GPU de 16 núcleos – además del resto de características de esta gama – con un precio de $2,500, me parece el modelo recomendado para todo aquel que necesite un MacBook Pro potentísimo sin llegar a la potencia extrema del M1 Max.