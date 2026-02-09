Analizamos el “Luce” el primer coche eléctrico de Ferrari

Durante años, Ferrari ha enviado un mensaje claro al consumidor: “Sus coches no son para todo el mundo”. Ese sentido de exclusividad ha convertido a la marca en un lujo que solo unos pocos en el mundo pueden disfrutar. Sin embargo, una compañía no puede sostenerse indefinidamente bajo este concepto, y ellos mismos lo han revelado con la presentación del Ferrari Luce, un coche eléctrico que la escudería utilizará para llegar a un nuevo segmento del mercado. En un movimiento que pocos esperaban, Ferrari ha mostrado algunas imágenes oficiales de lo que sería el interior de este nuevo vehículo.

Hasta ahora, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, pero en función a las primeras imágenes publicadas, podemos ir haciéndonos una idea de lo que viene. El diseño de este Ferrari Luce está bajo la dirección de Jony Ive, quien fuera conocido por su trabajo en Apple y con quienes se mantuvo hasta el año 2019. Quizá no es lo que los puristas esperaban, pero lo que sí es un hecho es que se trata de un coche pensado para otro tipo de conductor.

Desde hace unos 5 años se han estado generando teorías en torno al coche eléctrico de Ferrari. Sin embargo, dudo que las proyecciones de la mayoría apenas se acerquen a lo que hemos visto en el tablero del Ferreri Luce. Las políticas futuras en torno a las emisiones, han reducido claramente las opciones para este tipo de fabricantes, quienes deben poner un coche eléctrico en el mercado si quieren subsistir en el futuro.

En las imágenes compartidas, vemos un volante que parece inspirado en modelos anteriores, intentando hacer referencia a los coches deportivos clásicos. Los controles, por su parte, aportan esa estética de aviación que impacta a simple vista, además de tener un panel de control compacto y con una estética muy bien detallada. El Ferrari Luce es un coche para amantes de la moda, pero que buscan también dar el paso hacia los coches eléctricos sin sacrificar la potencia y el poder que caracteriza a estas máquinas.