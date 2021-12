Android 12 (Go Edition): la versión ultraligera de Android se vuelve más rápida, inteligente y segura

Tuvimos que esperar más de lo que hubiéramos querido, pero ya está aquí la versión ultraligera de Android 12 ya está aquí. Tras dos meses de espera, Google por fin ha anunciado el lanzamiento de Android 12 (Go Edition), la versión del sistema operativo diseñada en exclusiva para los dispositivos de gama de entrada.

Con Android 12 (Go Edition) vemos como Google quiere ofrecer a sus usuarios experiencia más rápida, inteligente y respetuosa con la privacidad para la próximos dispositivos de 2022, y para ello con su nueva versión basada en Android 12 vamos a encontrar estas novedades:

Android 12 (Go Edition) es más rápido

Hasta un 30% más rápido se abrirán las aplicaciones con Android 12 (Go Edition) respecto a la versión anterior Android 11 (Go Edition), ofreciendo además una animación más fluida gracias a las optimizaciones de la nueva versión. Con Android 12 (Go Edition) también llega la compatibilidad con las Splash Screen (Pantalla de apertura) de Android 12.

Mayor duración de la batería

Llega a Android 12 (Go Edition) la hibernación automática de aplicaciones para alargar la vida útil de la batería y del almacenamiento. AL igual que sucede en la versión normal de Android, la versión ultraligera también hibernará las aplicaciones que no se han usado durante períodos prolongados, evitando que se ejecuten en segundo plano y eliminando todos sus datos.

Más inteligente

La vista recientes de Android 12 (Go Edition) mostrará ahora opciones para escuchar o traducir el contenido que aparece en pantalla a nuestro idioma preferido, haciendo mucho más fácil traducir una aplicación o mensaje, o escuchar una noticia.

Compartir aplicaciones

Desde principios de este año podemos compartir aplicaciones de Google Play a dispositivos cercanos y sin conexión, una característica que ahora se integra en Android 12 (Go Edition). Con una pulsación prolongada sobre el icono de una aplicación aparecerá la opción ‘Compartir…’.

Modo invitado más sencillo

Google simplifica la experiencia del usuario invitado en la versión ultraligera de Android haciendo que los perfiles estén disponibles directamente desde la pantalla de bloqueo. De esta forma será más fácil y rápido cambiar a un perfil de invitado al compartir tu dispositivo con otra persona.

Más control de privacidad

Android 12 (edición Go) añade el nuevo panel de privacidad de Android 12, para que puedas ver fácilmente a qué información están accediendo tus aplicaciones, como a tu ubicación, micrófono o cámara. También llega el nuevo indicador de privacidad en la barra de estado que avisará al usuario si una aplicación está haciendo uso de la cámara o micrófono en ese mismo momento. Por último, también llegan los nuevos permisos de ubicación aproximada para que una aplicación solo sepa en qué zona estamos pero no la ubicación exacta.