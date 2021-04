Android 12 permitirá que las apps se traduzcan automáticamente

El equipo de XDA Developers, que ha tenido un acceso exclusivo a las versiones casi listas de Android 12, afirma que se avecinan cambios interesantes en el sistema operativo. Uno de ellos es la incorporación de una papelera de reciclaje general, y ahora nos toca hablar de un traductor general de textos que podría funcionar con todas las apps.

No hablamos de que se pueda acceder a traductores instantáneos desde dentro de las propias apps sino de que el sistema operativo será capaz de ofrecernos la app en nuestro propio idioma si la app no llega convenientemente traducida.

Esto, que permitirá a muchas personas acceder a apps en diferentes lenguajes aunque su desarrollador no haya previsto un modo multilenguaje para las mismas (no hablamos sólo de apps en inglés sino también en francés, alemán, chino…), ha sido cazado en el código fuente de Android 12 a través de una serie de parámetros ya detectados pero que aún no se encuentran activos.

Desde XDA Developers, se dice que esa función de traducción de apps de forma instantánea ya se ha ofrecido con aplicaciones como AllTrans, que forma parte del ecosistema de Xposed Framework, pero que ahora se aproxima al sistema operativo de forma nativa.

Como se indica, los pedazos de código incrustados en Android 12 son todavía muy vagos para saber exactamente cómo funcionará esta función de traducción instantánea de apps, pero puede ser cuestión de tiempo que se desvele su funcionamiento de forma más profunda.