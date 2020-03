Apple actualiza Siri y puede decirte si tienes COVID-19

Ante la gran cantidad de consultas que los usuarios hacen a diario acerca del coronavirus o COVID-19, Apple ha decido actualizar a su asistente virtual Siri para poder responder algunas preguntas. Los usuarios que preguntan si tienen el virus pueden interactuar con la asistente virtual de iOS, la cual cuenta con nueva información incorporada.

Muchos son los beneficios de tener un iPhone, pero ante la crisis epidemiológica que afronta el mundo, se convierten en una importante herramienta. Si estás presentado algunos síntomas vinculados a esta enfermedad, puedes preguntar directamente a Siri si tienes COVID-19.

Aunque esta es una inteligencia artificial bastante evolucionada, no hay forma de que lo sepa de manera intuitiva, por lo que, automáticamente te lleva a través de un cuestionario que deberás seguir paso a paso para responder esta interrogante tan delicada. Así que, si quieres descartar síntomas y signos sobre la enfermedad, utiliza el comando “Oye Siri, ¿Tengo Coronavirus?”.

Aunque esta no es la primera herramienta con la que contamos, ya Google y Facebook han hecho su aporte para poder detectar lo antes posible si tenemos los síntomas de la enfermedad desde casa. La intención es no acudir innecesariamente a hospitales e intentar hacer el despiste desde casa, ya que, no nos arriesgamos y no colapsamos el sistema de salud.

Esta actualización ha sido realizada el pasado sábado 21 de marzo y después de algunos días de funcionamiento, ha generado muy buenas impresiones en los usuarios de iOS. Esta herramienta de triaje está en la capacidad de verificar si cuentas con los síntomas de la enfermedad, entre los que destacan la fiebre, tos seca y respiración con dificultad.

Si la revisión genera resultados positivos para COVID-19, entonces se te recomendará ponerte en contacto con las autoridades sanitarias. El aislamiento es el proceso más importante en caso de contraer la enfermedad, debido al elevado índice de contagio que presenta el virus.