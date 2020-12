Apple borra de la App Store una aplicación que promovía fiestas en pandemia

Ha sido un año difícil, y aunque no es necesario destacar la razón, pues es evidente, el Coronavirus se convirtió en el centro de nuestra atención durante largos meses. Esta situación generó el surgimiento de plataformas que sirvieron, y aún siguen siendo muy útiles para los usuarios. Pero la tecnología no siempre aporta herramientas favorables para la sociedad, y así lo ha demostrado Vybe Together, una aplicación de fiestas privadas que fue dada de baja en la App Store por Apple.

El objetivo central de la aplicación era proveer información sobre las fiestas pandémicas más cercanas al usuario, algo que despertó la controversia de manera instantánea. La empresa parte del lema: “Enciende tu fiesta, Enciende tu rebeldía”, y su objetivo principal aumenta gravemente el riesgo de contagio masivo entre un grupo de personas.

Las medidas de bioseguridad que durante meses se han venido empleando en diferentes contextos se ven seriamente afectadas por iniciativas como esta, la cual deja muy en claro el aprovechamiento de una situación en la que han perdido la vida más de 1.7 millones de personas en todo el mundo.

Aunque esta app no es nueva, y de hecho, muchas personas ni habían notado su existencia de manera masiva (afortunadamente), no fue sino hasta que el reportero Taylor Lorenz del New York Times reportó acerca de lo que estaba pasando. Solo bastó un día para que la aplicación fuera eliminada de la tienda de aplicaciones de los de Cupertino.

Aunque Apple afirma que continuamente hacen una revisión rigurosa de las aplicaciones existentes en su plataforma, parece que esta vez su radar no ha funcionado eficientemente.

La página de Instagram de Vybe Together no supera los 1.000 seguidores, y en la tienda de aplicaciones solo cuentan con unas 25 reseñas. No parecen estar contentos con la decisión de Apple de dar de baja su App, pero vale la pena destacar que en EE.UU. las reuniones clandestinas de este tipo están prohibidas y penalizadas.

¡Mantente sano y a salvo!