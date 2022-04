Apple comparte datos oficiales sobre la WWDC22

A pesar de que la ola de la pandemia no se ha calmado del todo, muchas empresas han retomado sus trabajos, y muchas actividades que se estaban llevando a cabo online, ahora son presenciales de nuevo. Sin embargo, parece ser que este no es el caso de Apple para realizar La Conferencia Mundial de Desarrolladores, pues anunció el martes, que el evento volverá en verano, confirmando que este año nuevamente el WWDC22 será transmitido en línea como lo ha realizado desde el anuncio de la pandemia.

Recordemos que la última presentación de este evento organizado por Apple, de manera presencial, se realizó en San José en el Centro de Convenciones McEnery, antes de la pandemia. En la actualidad el WWDC que se presentará del 6 al 10 de junio, lo que lo convierte en el tercer evento trasmitido en línea desde la presentación en San José. Pero Apple no es la única compañía que aún sigue transmitiendo sus en evento de manera online. Google ha indicado de su evento I/O será transmitido en línea el mes de mayo, por lo que podemos observar, no todas las empresas se han arriesgado a exponer a sus empleados.

Apple realizó un anuncio sobre el WWDC22, donde indicó que mostrarán las últimas novedades sobre iOS, macOS, tvOS, watchOS e iPadOS, mientras los desarrolladores podrán aprender a desarrollar experiencias interactivas de la mano de los ingenieros y tecnologías de Apple. Este 6 de junio los amantes de la tecnología y usuarios de la empresa podrán empaparse de todas las actualizaciones más recientes del software de Apple. Los desarrolladores tendrán un segmento especial con salones digitales y laboratorios de aprendizaje donde se debatirán API específicos.

Sabemos que los eventos online no son del agrado de los desarrolladores, ya que, una de las desventajas de esta modalidad es que no podrán tener una interacción presencial con los ingenieros de Apple, cosa que los desmotiva mucho, sin embargo, siempre hay un lado positivo. Con este método online, muchos de los desarrolladores que no puedan hacer acto de presencia, si La Conferencia Mundial de Desarrolladores se realiza en un lugar específico, por problemas de distancia, ahora podrán ingresar en línea y disfrutar de todas las novedades que tiene preparado Apple.