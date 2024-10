Apple debe pagar suma millonaria para operar en Indonesia

Una prohibición de venta impuesta a Apple, ha generado que más de 275 millones de personas se vean limitadas ante sus intenciones de comprar un iPhone 16. El buque insignia de la marca nos presenta una gran cantidad de funciones nuevas enfocadas en aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial. Además, su sensor de fotografía promete iniciar una revolución en lo que respecta a calidad de imagen y vídeo.

Sin embargo, las limitaciones establecidas contra Apple en esta región dejan fuera del mercado potencial a una cifra millonaria de usuarios. Ya ha pasado casi un mes desde que vimos llegar el iPhone 16, y aunque el recibimiento ha sido un poco frío por parte de los consumidores, la compañía de la manzana tiene sus esperanzas aún vivas. Es posible que las ventas se recuperen a medida que nos acercamos al mes de diciembre.

El informe compartido por JeuxVideo indica que Apple ha impuesto una prohibición de venta en indonesia, lo que está vinculado a un problema de certificación. Esta certificación, conocida como TKDN, avala la participación de la empresa de Cupertino en la actividad económica de Indonesia. De manera que, para que la empresa pueda conseguir la autorización, debería hacer una inversión en el país.

Parece una medida drástica por parte de Indonesia, un país en el que Apple ya ha abierto 3 Apple Academy. Por el momento, la empresa de la manzana mordida es la única que no ensambla los teléfonos en el país, y para poder ofrecer la certificación, Indonesia le pide a la empresa norteamericana 100 millones de euros. Luego que la empresa no abriera su 4ta «Apple Academy» en Bali, el gobierno de indonesia no ha visto con buenos ojos esta decisión.

Por ahora, Apple no ha confirmado si cumplirá con las demandas del gobierno de Indonesia. Así que, al menos por el momento, es completamente ilegal vender o comprar un iPhone 16 en la región, pues no cuenta con la certificación necesaria.