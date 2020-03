Apple: El iPhone SE 2 está en la fase final de producción

El iPhone SE 2, el teléfono económico de Apple que llegará en la segunda parte de este año, ya está en su fase final de producción al tiempo que se acerca su fecha de anuncio, de acuerdo con un nuevo reporte del medio DigiTimes.

El sitio que dice contar con fuentes confiables dentro de la misma cadena de producción del teléfono, también conocido como iPhone 9, afirma que el SE 2 está en la fase de verificación en una fábrica en China. La fase en la que se encuentra el celular, dice el reporte, es uno de los procesos previos antes de que un producto de Apple salga al mercado.

El iPhone SE 2 es un teléfono similar al iPhone SE, un dispositivo lanzado en 2016 y que se distinguió por ser un modelo de 4 pulgadas en un mundo plagado por teléfonos de entre 5 y 7 pulgadas. El nuevo teléfono de Apple también es llamado iPhone 9 por un supuesto parecido en diseño y funciones que tendría con el iPhone 8 lanzado en 2017.

El iPhone SE 2 se supone contará con una pantalla LCD de 4.7 pulgadas, botón frontal de inicio con Touch ID integrado; cámara doble en la espalda y posiblemente el procesador A12, mismo que usó el iPhone XS. Este teléfono llegaría al mercado con un precio que rondará los US $400, un precio interesante tomando en cuenta que los teléfonos de gamas altas de la manzana cuestan alrededor de US $700 y sus buques insignia superan fácilmente los US $1,000.