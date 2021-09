Apple – Reportan error de almacenamiento en iOS 15

En cada oportunidad que Apple lanza una nueva actualización para su sistema operativo iOS, Es un motivo de celebración para sus usuarios. Pero la reciente actualización que se ha lanzado de iOS 15, viene con un mensaje que no resulta del todo agradable para los usuarios. Muchos han denunciado el hecho de que aparece un mensaje que indica que el almacenamiento del dispositivo está casi lleno, y esto no está vinculado al almacenamiento real, lo que resulta bastante molesto.

Desde el día de ayer, las redes se han inundado de comentarios vinculados a un mensaje que no puede descartarse. El sistema indica que el almacenamiento está prácticamente lleno, y este error se hace presente en diferentes modelos del iPhone. No importa si vacías la memoria de tu teléfono, lo cierto es que el mensaje continúa apareciendo, así que, no sacrifiques vídeos y fotos innecesariamente, ya que, parece ser un error del sistema operativo.

Lo más alarmante de esta situación, es que Apple todavía no se ha pronunciado al respecto, y no ha hecho público el reconocimiento de su error. Si todavía no has instalado la versión de iOS 15 para tu iPhone, lo mejor es que esperes a que se haga pública una solución para esta situación.

En caso de que ya la hayas instalado y el mensaje se esté haciendo presente constantemente, lo mejor es ignorarlo, ya que probablemente en una próxima actualización se corrija la falla. Otra solución para aquellos que no soportan este mensaje, puede ser el restablecimiento de fábrica, pero es recomendable realizar un respaldo de las fotos y archivos importantes, a través de una copia de seguridad que evitará la pérdida de los mismos.

Tratar de eliminar el mensaje de error a través de la eliminación de archivos es simplemente una solución estéril, ya que el mensaje seguirá apareciendo constantemente. Otros informes han vinculado a iOS 15 con algunos errores de almacenamiento, ya que, se han reportado casos de usuarios de iPhone 12 pro Max, los cuales, indican un valor erróneo en la cantidad de datos utilizados.

Por el momento, solo queda esperar a que Apple publique un informe oficial respecto a la solución de este bug, el cual afecta a una gran cantidad de usuarios que han instalado la última versión del sistema operativo con la intención de encontrar mejoras, pero su lugar, han obtenido errores bastante peculiares.