Apple – Estos son los cambios que incorpora la 6ta versión beta de iOS 15

Oficialmente Apple realizó el lanzamiento de la sexta versión beta de iOS 15. En esta oportunidad, dedicamos nuestra atención a analizar algunos de los cambios que esta nueva actualización incorpora. Según los informes, algunos ajustes han cambiado y algunos cambios estéticos se han llevado a cabo, preparando la llegada de lo que será la versión definitiva del sistema operativo de los dispositivos móviles Apple.

Uno de los aspectos más relevantes son los cambios en Safari, el navegador nativo de los dispositivos Apple. Se ha agregado una herramienta que permitirá mover la barra de dirección, permitiendo una mejor navegabilidad, un uso mucho más simple y con fácil acceso desde la parte superior de la interfaz.

Esto hace que sea muy similar al diseño empleado en iOS 14, así que es un paso atrás muy bien pensado por parte de los de Cupertino, ya que ofrece una mejor visibilidad. Otro aspecto importante que no se debe dejar pasar es que el aspecto de la barra de direcciones en la parte inferior también ha cambiado, ya que se ha fusionado con un panel de control permitiendo acceder a las acciones de manera sencilla.

Otro aspecto importante es que se puede cambiar de forma personalizada la ubicación de la barra de direcciones. Se puede poner en la parte superior o ubicarla en la parte inferior. Por otra parte, los marcadores y el historial de este navegador, podrán aparecer con una pestaña inferior, la cual permite una vista más compacta permitiendo un buen ahorro de espacio en la pantalla.

Herramientas como SharePlay ya no se utilizará en iOS 15, al menos no se encuentra disponible en la sexta versión beta de este sistema operativo. No se descarta la inclusión en la versión final, pero hasta el momento no hay ninguna versión de SharePlay disponible.

No es una actualización demasiado grande, pero los cambios incorporados en elementos como la automatización de las caras de reloj, parecen ser un camino bastante firme hacia la consolidación de la siguiente versión de iOS.