Apple estrena su iPhone Air, el modelo más delgado hasta ahora

Apple finalmente nos da la oportunidad de contemplar algo nuevo y fresco en su catálogo, rompiendo los esquemas a los que se ha mantenido aferrada en los últimos años. Hablamos del teléfono iPhone Air, el cual se presenta como el teléfono más delgado lanzado hasta la fecha. Hay muchas características sobre las cuales se pueden hablar sobre este Smartphone compacto, así que intentaré presentar un resumen de los aspectos relevantes que se pueden destacar de este lanzamiento.

iPhone Air llega en 4 posibles versiones, las cuales llevan nombres personalizados que suelen aportar personalizado extra al teléfono. El más popular y el que suele verse con más frecuencia es el azul cielo, aunque si eres más elegante, el oro claro o el blanco nube le dan un toque completamente vanguardista a este móvil. Pero si no quieres que luzca tan frágil, el negro espacial es la opción ideal.

Durante un largo periodo, los de Cupertino han estado trabajando en un diseño trascendental en su compartimento interior. Los informes indican que incluye una mayor optimización en el rendimiento, ya que su sistema de cámaras se ha configurado para dar mayor espacio a la batería de alta densidad que incorpora.

Pero creo que uno de los puntos que cautiva de este teléfono es su pantalla. Se trata de una pantalla con tecnología Super Retina XDR, la cual puede alcanzar un máximo de 3.000 nits de brillo. Incorpora tecnologia anti-reflejo, un tamaño de 6.5 pulgadas y una mayor fluidez en las imágenes gracias a la tecnologia ProMotion de 120 Hz.

No hay que dejarse engañar, se trata de un teléfono delgado, pero muy resistente, el cual cuenta con marco de titanio. Gracias a la tecnología Ceramic Shield, la parte posterior del iPhone Air estará más protegida, contando con un alto índice de resistencia a los golpes. En su parte lateral izquierda incluye 3 botones, 2 de volumen y un botón de acción asignable.

Respecto a la calidad de las cámaras, el sensor frontal es de 18 Mpx, con una cámara principal de hasta 48 Mpx. Puede grabar vídeos a 60 fps con tecnología 4K.