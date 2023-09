Apple Pay ya es compatible con PayPal

PayPal es una entidad de pagos que aunque no llega a ser un banco como tal, cuenta con una regulación que es bastante similar. Opera en prácticamente todos los países del mundo, y desde hace unos años ofrece en algunos países de Norte América tarjetas de débito y crédito ligadas a las cuentas de sus clientes.

Uno de sus principales inconvenientes era que no se podían añadir sus tarjetas a Apple Pay, como sí se puede con las tarjetas de la gran mayoría de entidades del mundo. Sin embargo, eso acaba de cambiar en Estados Unidos, lo que significa que esto también puede cambiar en el resto de países del mundo, donde la plataforma funciona de manera diferente, pero en el fondo es muy parecida.

Apple Pay añade una nueva entidad a su lista

Con la anexión de servicios de Apple Pay, PayPal está dando un gran paso, y quizás en un tiempo PayPal decida implementar medidas similares en el resto del mundo. Se espera que se comience por llevar sus tarjetas de crédito y débito a otras latitudes incluyendo a Latinoamérica y España.

Aunque muchos advierten de las cuestiones regulatorias que tendrían que solventar primero con los bancos locales, esto no parece estar tan lejano. Quizás no veamos integraciones tan grandes al inicio, pero lo que sí sería más factible es ofrecer sus tarjetas de débito a todo el mundo y no solo a negocios o usuarios seleccionados, y si sumamos a eso una posible incorporación a Apple Pay, PayPal podría incluso pasar a ser una buena tarjeta monedero.