Apple tiene nueva competencia para sus AirTag

AirTag es uno de esos dispositivos a los que les vas tomando cariño con el paso del tiempo. El surgimiento de una nueva versión nos genera mucha curiosidad, por lo que nos adentraremos en las características de este nuevo dispositivo que compite con Apple. La audacia de crear una versión completamente distinta, pone a la marca UGREEN nuevamente en el mapa, con una tarjeta resistente al agua que analizaremos a continuación.

UGREEN es una marca china, la cual se dedica a desarrollar dispositivos electrónicos, quienes han estado trabajando en un rastreador que finalmente han presentado hace unos pocos días. Es probable que ya hayas escuchado hablar sobre este tipo de artefactos, pero si hay uno que se roba la atención, son los AirTag de Apple.

Pero la hegemonía de un dispositivo en el ámbito tecnológico no dura para siempre. Esta tarjeta lleva por nombre FineTrack Slim Smart G, y gracias al formato que plantea de tarjeta delgada, puede ser de gran utilidad para la cartera, por ejemplo. Otro caso interesante en el que puede utilizarse es introduciéndolo dentro de un pasaporte, sobre todo si sueles viajar mucho.

Quizá es muy pronto para afirmar cualquier cosa, pero de lo que sí estamos seguros es que es una alternativa al ecosistema de Apple, si lo que buscas es un rastreador pequeño y compacto. Entre las características más relevantes de este FineTrack Slim Smart G, tenemos que solo tiene 1.7 milímetros de grosor, y los informes indican que es compatible con Google Find Hub.

También se conoce que en términos de durabilidad, tiene una autonomía de 5 años, y su batería no se puede recargar o sustituir. Respecto al precio, puedes comprar la nueva tarjeta rastreadora de UGREEN desde la web oficial, por un valor de $25.99 USD.