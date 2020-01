Apple TV Plus ya tiene fechas de estreno para sus nuevas series

Apple TV Plus ha aprovechado el fin de semana para revelar sus próximos lanzamientos. El servicio de streaming anunció el domingo 19 de enero, durante la gira de prensa de la Television Critics Association, cuales serán las fechas de estreno de sus nuevas series y mostró las primeras imágenes de algunos de estos shows.

Además, en una demostración de confianza en sus contenidos, Apple TV Plus confirmó la renovación de dos nuevas series que todavía no ha estrenado, Home Before Dark y Mythic Quest, que se unen así a los otros cinco shows que fueron renovados para una segunda temporada: Little America, Dickinson, See, Servant y For All Mankind.

A contiuación, te detallamos un poco la historia de los tres shows que más han destacado de la lista, y brindamos las fechas de estreno que han sido previstas por el equipo de prensa de Apple TV Plus.

Amazing Stories

Amazing Stories será la serie con la que Steven Spielberg debutará en el streaming. Su estreno está previsto para el 6 de marzo, fecha en la cual veremos los primeros cinco episodios. Producida por AmblinTelevision y Universal Television, esta serie antológica es un reboot de la Amazing Stories original, creada por Spielberg para NBC entre 1985 y 1987.

Defending Jacob

El mismísimo Capitán América del cine, Chris Evans, es el protagonista de Defending Jacob, un thriller basado en la exitosa novela homónima escrita por William Landay. Los primeros tres episodios se estrenan el 24 de abril y luego los capítulos restantes se estrenarán semanalmente cada viernes.

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Prevista para estrenarse el 7 de febrero, Mythic Quest: Raven’s Banquet es otra serie renovada para una segunda temporada sin haber debutado en Apple TV Plus. En un estilo que recuerda a Silicon Valley, esta nueva serie es una comedia que muestra a un equipo de desarrolladores de videojuegos a cargo de un popular juego. Su primera temporada tiene nueve episodios de media hora de duración.

Sin duda alguna, Apple se está esforzando mucho por producir y presentar buen contenido de streaming. Otros títulos no detallados pero que también llegarán a Apple TV Plus incluyen: Home Before Dark, Central Park, Home, y Trying, una serie de humor centrada en la pareja formada por Jason y Nikki, quienes desean tener un bebé y no logran quedar «embarazados».