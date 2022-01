Apple – Usuarios denuncian falla en el iPhone 13

Es natural que, al acceder a la versión más reciente de un dispositivo, lo más justo es que este cuente con las características mejoradas de las herramientas que podíamos obtener en las versiones previas. Esto es lo que han detectado los usuarios de iPhone 13, los cuales, han denunciado que una falla en el dispositivo les ha impedido la posibilidad de acceder a una función que anteriormente podíamos encontrar en versiones anteriores en el Smartphone desarrollado por Apple.

El iPhone 13 no es un teléfono económico, de hecho, lidera las listas de dispositivos de alta gama, por lo que, las quejas de los usuarios tienen toda la razón, o al menos, es lo que se ha dejado ver en las redes sociales, ya que, rápidamente, una oleada de usuarios confirmó estar padeciendo de lo mismo. Las primeras denuncias se llevaron a cabo en la plataforma Reddit, donde un usuario comentó que el iPhone 13 tiene una carencia que disminuye la calidad de usabilidad si se compara con las versiones más antiguas.

Aunque el usuario no reveló su identidad, presentó las pruebas en la plataforma, donde expone que el nuevo iPhone 13 tiene problemas en las llamadas, pues no permite configurar el micrófono frontal para generar el aislamiento del ruido ambiental, y así mejorar la calidad de la voz de quien habla. Las declaraciones del usuario denuncian esta acción de Apple, quienes no debieron eliminar la característica básica de un teléfono que cuesta casi $2.000.

Parece una característica sin demasiada importancia, pero al ser algo que podíamos encontrar de forma predeterminada en versiones previas, no parece justo que la compañía haya quitado esta opción sin notificar a los usuarios. Aunque en un principio el usuario pensó que se trataba de un error de su dispositivo, se dio cuenta de que se trata del modelo en general; el iPhone 13, no tiene la opción habilitada para una mejora en la calidad del audio.

La cancelación de ruido, es una opción que podemos encontrar a partir del iPhone 12 hacia las versiones anteriores, algo que podemos configurar en el dispositivo. En la versión 15.2 de ellos, este inconveniente sigue presente en los dispositivos iPhone 13, por lo que, probablemente veamos una mejora en la nueva actualización de este sistema operativo, lo que mejoraría la calidad de las llamadas en aplicaciones como FaceTime, ayudando a escuchar una voz mucho más clara.