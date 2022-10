Apple Watch 7 explota y la compañía intenta ocultar el incidente

Aunque los dispositivos desarrollados por Apple cuentan con una gran reputación en cuanto a calidad y rendimiento, no se escapan de posibles incidentes que puedan sabotear de alguna manera su desempeño en un mercado tan competitivo. Según los informes más recientes, en esta oportunidad se trata de un smartwatch Apple Watch, el cual ha explotado en la mano de un usuario y las reacciones no se han hecho esperar.

Los reportes indican que un usuario de Estados Unidos vio como de manera repentina su Apple Watch 7 comenzó a calentarse. Este no es un comportamiento habitual en este tipo de dispositivos, por lo que, ante este tipo de acontecimientos, lo mejor es deshacerse de él inmediatamente, cosa que hizo esta persona.

Tras una revisión visual, se dio cuenta de que el Apple Watch se había fracturado en la parte inferior, mientras que en la pantalla había un mensaje en el que se recomendaba a la persona apagar el dispositivo. Los datos aportados públicamente aseguran que el reloj alcanzaría una temperatura de unos 21 grados, algo que ocurrió mientras se encontraba en casa.

Acto seguido, el propietario del reloj decidió ponerse en contacto con el equipo de soporte de Apple, el cual dio indicaciones al usuario y aseguraron que harían seguimiento al suceso con el fin de dar con el problema. Luego de ser compartido con diferentes áreas de la compañía, los jefes de producto dieron la orden de que no se manipulara el reloj hasta que el equipo de soporte se comunicara de nuevo con él.

No hubo respuesta hasta la mañana siguiente, y el reloj no había dejado de aumentar su temperatura. Incluso grabó un video del momento en que la pantalla comenzó a fracturarse por las elevadas temperaturas. Incluso llegó explotar al lanzarlo por la ventana, por lo que el usuario decidió acudir por ayuda en caso de que hubiese un caso de envenenamiento por plomo, aunque el Apple Watch no contiene este elemento en cantidades peligrosas.

Apple se encargó de recoger el reloj, y entregó un documento en el que se le pedía explícitamente que no compartiera la historia. El usuario se negó a firmar el acuerdo e hizo pública esta historia. Todo apunta a un defecto en la batería, por lo que, es un aspecto para valorar si cuentas con un Apple Watch 7.