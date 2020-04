AppleTV – Habilitan contenido gratis por tiempo limitado

Con la intención de hacer un aporte a la campaña de mantenerse en casa durante estos días debido a la crisis que afronta el mundo entero con el COVID-19, Apple ha puesto a disposición parte de su contenido en streaming totalmente gratis. AppleTV es una plataforma que ha venido ganando fuerza, convirtiéndose en un fuerte competidor de Netflix o Amazon Prime Video.

La compañía con sede en Cupertino pone a disposición de sus clientes la posibilidad de acceder a material de series y películas online sin coste alguno. Aunque esta promoción es limitada, es una buena alternativa de entretenimiento en los días en los que la mayoría de la población debe estar en cuarentena preventiva para disminuir el número de contagios de coronavirus.

La promoción es válida en los EE.UU. y en otros países, y te proveemos la lista oficial del contenido que puedes encontrar a través del portal de Apple con su campaña “Free for Everyone”. No necesitarás una suscripción para poder ver estos shows, así que, ponte cómodo y disfruta sin pagar de los siguientes programas:

Snoopy in Space

Servant

The Elephant Queen

Helpsters

Dickinson

Ghostwriter

For All Mankind

Existen algunos shows que no han sido incorporados en esta promoción, tal y como “The Morning Show”, el cual, está protagonizado por Jennifer Aniston o «See» de Jason Momoa. Estos en particular todavía requieren de una suscripción para poder acceder, ya que, forman parte del contenido de élite original producido por Apple.

Es una buena oportunidad para explorar la oferta de contenidos audiovisuales de la compañía de la manzana mordida. Si aún no has visto ninguna de sus series o películas, puedes dirigirte a la web oficial de Apple y acceder a esta oportunidad.

Ellos generalmente ofrecen un período de prueba de 7 días, lo que se traduce posteriormente en un servicio por suscripción que tiene un precio de US$49.99. Por el momento han restringido algunos de sus shows más populares, pero no dejemos que muera la esperanza de una posible liberación en los próximos días.