Así es como puedes optimizar tu seguridad y privacidad en Twitter

Twitter es una de las redes sociales más usadas de la actualidad. Es bastante sencilla y básica; además, cuenta con muchos ajustes que no tiene en comparación con otras redes sociales como Facebook o Instagram. Pero, ¿te has puesto a pensar si tu cuenta es segura o si tu información está a salvo? Si no lo has hecho, no te preocupes, aquí hay algunos tips con los que puedes tener toda la privacidad necesaria.

NOMBRE DE USUARIO

Twitter es una de las pocas grandes redes sociales que te permiten ponerte el nombre de usuario que quieras y el nombre de cuenta sin que estos tengan que ser tu nombre real o tener tus apellidos. Esto quiere decir que tienes libertad para dar un primer e importante paso protegiendo tu privacidad mediante la identidad al no utilizar tus datos reales.

AUTENTICACIÓN DE DOS PASOS

Si hay algo que muchas personas no valoran lo suficiente es la autenticación de dos pasos, y aunque no es estrictamente una medida de privacidad sino de seguridad, la autenticación en dos pasos impedirá que alguien malintencionado entre a tu cuenta usando tu contraseña. Solo tu podrás hacerlo a través del correo electrónico o mensaje de texto que será enviado exclusivamente a uno de tus dispositivos seleccionados.

PRIVACIDAD DE CUENTA

Twitter te permite decidir si quieres que tus tweets e información de perfil sean públicos y que cualquiera los vea, o si por el contrario quieres que sean privados para que sólo las personas que te sigan puedan verlos. Si conviertes tu cuenta en privada de esta manera, cuando alguien te quiera seguir tendrá que enviarte una solicitud, y tú tendrás que decidir si esa persona se convierte en seguidora y puede ver tus datos y publicaciones.

EVITA QUE TE ETIQUETEN

Dentro de las opciones de Audiencia y etiquetas tienes la opción de Etiquetado de fotos. Por lo tanto, tras seguir los mismos pasos que hacen que tu cuenta sea pública o privada, vas a poder desactivar la opción de que otras personas te etiqueten en sus fotos, de manera que sólo tú podrás etiquetarte a ti mismo en las fotos que quieras.

DECIDE QUIÉN TE ENCUENTRA EN LA RED SOCIAL

En la configuración de Twitter, también es posible desactivar la opción de que las personas que tengan tu correo o tu teléfono puedan encontrarte. Así, si quieres controlar quién puede encontrar tu cuenta en la red social en el caso de que quieras mantener el anonimato, podrás impedir a estas personas Twitter les sugiera agregarte si estás en sus contactos, tanto con el teléfono como con el correo con el que estás registrado.

DECIDE DE QUIÉN ACEPTAS MENSAJES PRIVADOS



Si te incomoda que cualquier persona pueda enviarte mensajes privados, o simplemente no quieres que te lleguen mensajes de spam, Twitter tiene dos opciones para ello. Para entrar en ellas, tienes que ir a la configuración de Twitter, y en ella pulsar en la sección Privacidad y seguridad. Aquí, pulsa en la opción de Mensajes Directos, y dentro encontrarás las dos opciones.

La primera de las opciones es la de Permitir solicitudes de mensajes de todos. Si la activas cualquier usuario podrá enviarte mensajes privados, y si la desactivas sólo te los podrán enviar los usuarios a los que sigues. Debajo también puedes activar un filtro de mensajes de baja calidad, para evitar que te lleguen la mayoría de mensajes privados que sean spam. Twitter los identificará con algoritmos que analizan al momento las palabras de esos mensajes.

EVITA QUE SE SEPAN TUS INTERESES

Finalmente, los algoritmos de Twitter van analizando en todo momento tus interacciones y los temas que más sueles revisar, y con ello construye una lista de los que considera que son tus intereses personales. Con esa lista, la red social personaliza tanto el contenido personalizado que te sugiere como los anuncios que se te muestran.

La buena noticia es que la lista se puede editar eliminando elementos, de forma que podrás afinar los resultados o eliminarlo todo para evitar que sepa tus gustos.