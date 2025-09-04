Así ha sido la presentación de los nuevos dispositivos de Dreame

Tras su paso por IFA, la marca Dreame se ha posicionado como una alternativa altamente competitiva en el mercado de los artefactos del hogar. Lo que muchos pensaban que sería la presentación de un par de dispositivos, se convirtió en el lanzamiento en una variedad de electrodomésticos que posiblemente revolucionen la industria con precios competitivos y tecnologia de punta.

Algunas de las opciones que destacan en el catálogo de este fabricante son las aspiradoras y los robots limpia piscinas. Pero la marca, que hasta el momento era conocida por destacar en un par de sectores, acaba de dar un salto cuántico y se mete de lleno en 15 nuevas categorías, convirtiéndose en un fuerte competidor.

Resulta difícil abarcar todo en detalle, así que nos centraremos en un par de dispositivos que mayor atención han capturado tras el paso de Dreame por IFA. Uno de los dispositivos que más llamó la atención fue la lavadora de tres tambores, conocida como Tri-drum Washer, la cual llega para transformar por completo la acción de lavar. También presentaron los modelos L9 y Slim Washer, ampliando las alternativas para el consumidor.

Otro de los elementos que destaca como una revolución en el área de climatización del hogar, es la llegada del Z-Wind. Se trata de un sistema de aire acondicionado empotrable que se puede acoplar en cualquier esquina de la casa. Permite climatizar cualquier espacio sin necesidad de modificaciones estructurales.

Este tipo de eventos resultan agradables para los fanáticos de la tecnología, Dreame ha marcado su territorio, alzando su voz ante la intensa competencia. Se desconoce cómo será la distribución de los nuevos productos que se han incorporado al catálogo de Dreame, o si llegarán pronto a EE.UU. y Europa.

Quizá su llegada al mercado de LatAm tome un poco más de tiempo, por lo que será necesario hacer seguimiento de los informes de la marca china en el futuro.