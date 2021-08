Así será el nuevo Samsung Galaxy A52s: 5G, Carga Rápida y 4 cámaras

El mercado de los teléfonos móviles se mueve a pasos de gigante. Cada semana las grandes compañías (y las no tan grandes también) anuncian sus nuevos modelos y presumen de sus innovaciones. En esta ocasión, debemos hablar de Samsung que pone en circulación modelos S a mitad de temporada y uno de los próximos que veremos llegar, el Samsung Galaxy A52s, el cual dicho sea de paso acaba de filtrarse prácticamente por completo.

Vimos llegar el Samsung Galaxy A52 en muchos países de Latinoamérica el pasado mes de marzo, en este 2021. Pero pese a que solo han pasado 6 meses, el Samsung Galaxy A52s ya calienta motores para su presentación. Pero antes de esto nos ha dejado ver que su diseño no variará apenas con respecto a su predecesor aunque sí que veremos algún que otro cambio interno. Te contamos todo lo que se ha filtrado.

5G, carga rápida, cuatro cámaras y cuerpo plástico

Cuatro cámaras traseras, cuerpo fabricado en policarbonato y pantalla (casi) simétrica con una perforación central para la cámara frontal. Basta con echar un vistazo al diseño que se ha elegido para el Galaxy A52s para darse cuenta de que no varía apenas con respecto al Galaxy A52, pero los cambios los encontramos en el interior pese a que únicamente transcurrirán unos seis meses entre lanzamientos.

Según nos cuenta la filtración, el Samsung Galaxy A52s llegará el mercado con el Snapdragon 778G de Qualcomm que vimos llegar en mayo y que ofrecerá, entre otras cosas, conectividad 5G al dispositivo. Existirán dos versiones, la versión con 6GB de RAM y 128GB de memoria interna aunque en regiones concretas se lanzará también una superior, una con 8GB de RAM y 256GB de espacio interno. Ambas con bandeja para microSD, aunque no ha trascendido la capacidad máxima de esta bandeja.

En cámaras, Samsung optará por 64 megapíxeles con lente f/1.8 para la principal, 12 megapíxeles f/2.2 para la ultra gran angular, 5 megapíxeles para la macro y 5 megapíxeles para las lecturas de profundidad. Todas ellas acompañadas por un flash LED. Y en el frontal, 32 megapíxeles con lente f/2.2 para selfies. El teléfono debe grabar vídeos 4K tanto con el equipo trasero como con el frontal.

Esta pantalla será una Super AMOLED de 6,5 pulgadas con ratio 20:9 y resolución FullHD+ de 2.400 x 1.080 píxeles y albergará el lector de huellas tras ella. La batería del teléfono será de 4.500 mAh con carga rápida de 25W y tendremos Dual 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC y puerto USB tipo C. El teléfono estará protegido contra polvo y agua con la IP67 y llegará con Android 11 bajo One UI 3.1. El teléfono se espera a la venta a finales de este mismo mes de agosto a partir de US $500 en negro, verde, azul y violeta.