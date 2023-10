Aviso de radares en Waze: así puedes activarlos en tu iPhone

Los radares que controlan nuestra velocidad y nos multan cuando excedemos la máxima permitida están ahí para nuestra seguridad al volante, hay que decirlo. Pero al mismo tiempo, detectarlos también puede servirte para evitar despistes en momentos en los que a lo mejor ni siquiera sabes cuál es la velocidad máxima permitida.

Por eso, aplicaciones como Google Maps o los propios mapas de Apple ya son capaces de detectar los radares fijos en las carreteras de muchos países en el mundo. Pero hay una aplicación para iPhone que también es capaz de hacer esto y es una de las mejores que puedes tener si conduces con regularidad: Waze. Vamos a ver cómo podemos activar los avisos de radares en ella.

Que no te «cace» ningún radar en tu viaje

Si no tienes Waze, puedes descargarlo gratuitamente desde la App Store. Muy conocida entre los conductores, esta aplicación propiedad de Google te convierte en miembro de una comunidad de usuarios que va avisando de atascos, accidentes en carretera y demás obstáculos que pueden alargar un viaje más de lo innecesario.

Una vez la tienes instalado y la hayas abierta, dirígete al botón con tres rayas horizontales que tienes arriba a la izquierda. Desde ahí ve a Ajustes > ‘Alertas y avisos’ > ‘Avisos’, donde encontrarás las secciones ‘Radares de velocidad’ y ‘Radares de semáforo’:

En ambos casos, basta con que entres en cada apartado y activar la opción para avisar de esos radares mientras conduces. Así, el iPhone te avisará con voz de que reduzcas tu velocidad con antelación suficiente como para que el radar no te multe.

Ten en cuenta que Waze (y cualquier otra aplicación) te avisa de radares fijos y/o colocados en semáforos, pero no te avisa de los radares móviles que la policía puede tener montados en las carreteras. Esos avisos serían ilegales, de hecho. Por lo tanto y como siempre, la mejor forma de que no te caigan multas es siempre estar atento a los límites de exceso de velocidad y no rebasarlos nunca.