Barack Obama, Sundar Pichai, Malala y Lady Gaga hablarán en el discuros de la graduación virtual de YouTube

La primera graduación virtual para los graduados de 2020 estuvo a manos del actor John Krasinski (The Office). Luego, Facebook reveló su evento que será conducido por Oprah Winfrey y ahora, YouTube anunció que también llevará a cabo una graduación virtual para los estudiantes que no podrán asistir físicamente a su ceremonia de graduación como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La graduación de YouTube, que se llevará a cabo el sábado 6 de junio a las 12 p.m. hora del Pacífico (PST), contará con los discursos de Barack y Michelle Obama, Lady Gaga, la activista Malala Yousafzai y el presidente ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai. Sin duda, un elenco de personalidades y líderes que han marcado una época en la vida de los estudiantes que recibirán su envestimiento.

Pero si se preguntan si habrá fiesta, la respuesta es sí. Los integrantes de la banda de K-pop, BTS, se encargarán de poner ambiente en una fiesta virtual que ocurrirá después de la ceremonia de graduación.

Pero eso no es todo, la graduación «Dear Class of 2020» organizada por Youtube también contará con la presencia de la cantante Alicia Keys, la actriz Kerry Washington (Django Unchained), la actriz Zendaya (Spider–Man: Lejos de casa), así como con celebridades de YouTube como Dude Perfect y Try Guys.

En la descripción del evento, YouTube dijo que también contará con un invitado especial aunque tendremos que esperar hasta el 6 de junio para descubrir de quién se trata.