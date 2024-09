¡Barbie está de vuelta! Nokia estrena el #BarbiePhone

Una nueva colaboración entre Mattel y HDM Global ha dado como resultado el nacimiento de un nuevo modelo de teléfono llamado Barbie Phone. Nokia, una marca con un gran prestigio en el sector de telecomunicaciones, ha decidido dejar a un lado su intento por posicionarse en el mercado de los smartphones y ha decidido enfocarse en las ventas masivas.

Al menos es lo que esperan hacer con esta edición especial de un teléfono bastante básico, el cual será de gran agrado para coleccionistas y fanáticos de Barbie. Se trata de un teléfono que evoca la nostalgia de los primeros móviles de tapa, con los colores emblemáticos de la muñeca Barbie.

Después del éxito en taquilla de la película “Barbie”, estrenada en el año 2023, parece que la fiebre no ha pasado. Si te interesa saber qué incorpora este teléfono inspirado en la muñeca más vendida a nivel global, te invitamos a continuar leyendo.

Estas son las prestaciones del “Barbie Phone”

En primer lugar, el “Barbie Phone” de Nokia contará con el sistema operativo KaiOS, el cual es compatible con características como 4G, WiFi y GPS. En el dispositivo se incorporan algunas características exclusivas, como consejos de meditación inspirados en Barbie, así como algunos datos sobre equilibrio digital. Adicionalmente, para el entretenimiento, podrás acceder al juego Malibu Snake.

En lo que respecta al sueño, no hay mucho más que podamos agregar que no salte a la vista. Se trata de un teléfono con tapa plegable, el cual tiene un espejo en la parte superior. La cámara que han integrado los de Nokia no destaca demasiado, pues incluye un sensor de apenas 0.3 Mpx,

La presentación del dispositivo es quizá el punto más atractivo del Barbie Phone, puesto que se venderá en un joyero, en el que además incorpora muchos accesorios. Entre estos, destacan las fundas intercambiables, stickers, gemas de decoración, un cordón de cuentas y dijes alusivos a la chica de Malibú. Como datos adicionales tenemos que su precio será de unos $140 dólares e incluye una batería de 1450 mAh.