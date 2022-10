Cómo bloquear o desbloquear tu teléfono Android con la voz

Los avances en domótica nos permiten ver acciones como encender las luces o bajar las persianas con solo usar la voz y sin que esto sea de ya de película con tintes futuristas. Sin embargo, de forma nativa parece no haber forma de bloquear y desbloquear el móvil con un comando de voz. Pero es solo una apariencia.

Gracias a las rutinas de Google Assistant es posible crear comandos que nos permitan realizar esta acción. Y no te preocupes si nunca las has utilizado o no caes en la cuenta de cómo hacerlo, ya que te explicaremos el proceso paso a paso para que tu móvil te obedezca cuando le pidas que se bloquee o desbloquee.

Lo primero a saber y que no es en ningún caso algo menor, es que para poder ejecutar las rutinas de Google necesarias para desbloquear el móvil con voz debemos aceptar una pérdida importante de seguridad en el terminal.

Y es que debemos desactivar los sistemas de desbloqueo, tanto los biométricos con el sensor de huellas y/o reconocimiento facial, como el código de seguridad del dispositivo o el patrón. Por tanto, recomendamos que tengas esto en cuenta, ya que no habrá ninguna forma de configurarlo sin saltarse este reconocimiento de seguridad.

Otro aspecto importante a saber, es que deberás tener un launcher instalado en el móvil. Te podría servir cualquiera de los muchos launchers para Android que existen, siendo a este al que se accederá por voz. De forma normal, no podremos configurar rutinas que accedan al launcher propio del sistema.

Lo primero, comprueba que la escucha activa está habilitada

El sistema de desbloqueo que vamos a crear funciona de la siguiente manera: invocas al asistente mediante «Ok Google» o «Hey Google» y acto seguido le dices que bloquee o desbloquee el terminal. Por tanto, será necesario que el móvil esté atento a tu voz continuamente, lo cual es una opción que debes revisar siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación de Google. Pulsa en tu foto en la parte superior derecha y entra en Ajustes. Pulsa ahora en Voz y después en Voice Match. Asegúrate de que Ok Google está activado.

Siguiendo con esto, debes habilitar la opción de conversación continua, para lo cual debes seguir en la app de Google y en los ajustes, solo que esta vez debes ir a Asistente de Google > Conversación continua. Una vez encuentres esa última opción, debes verificar que está activa o, en su defecto, activarla tú mismo.

Creando una rutina para el desbloqueo con voz

Teniendo ya las opciones anteriores habilitadas, toca ya meterse de lleno en la creación de una rutina de Google Assistant que permita el desbloqueo mediante voz. Para ello, debes seguir estos pasos:

Otra vez, abre la app de Google y dirígete a sus ajustes.

Entra en Asistente de Google y después en Rutinas .

. Pulsa en Nueva para crear una rutina.

para crear una rutina. Debajo de Elige cómo se activa esta rutina pulsa en Añadir primer elemento .

. Ahora pulsa en Cuando le diga al Asistente de Google .

. Introduce la frase con la que deseas desbloquear el dispositivo . Puede ser «Desbloquea el móvil», simplemente «Desbloquea» o cualquier otra frase o palabra que te resulte intuitiva.

. Puede ser «Desbloquea el móvil», simplemente «Desbloquea» o cualquier otra frase o palabra que te resulte intuitiva. Pulsa en Añadir primer elemento .

. Ahora debes pulsar en Añadir acción .

. Elige la opción Prueba a añadir tus propias comandos .

. En el cuadro de texto, escribe «Abrir» seguido del nombre de la app y pulsa en Hecho.

y pulsa en Hecho. Finalmente, pulsa en Guardar.

Una vez hecho esto, podrás tener el móvil completamente bloqueado y decir «Ok Google, desbloquea el móvil» (o la frase que configurases previamente) y este se activará sin que tengas que tocarlo.

Y así puedes bloquearlo solo con la voz

En este caso cabe decir que no necesariamente tienes que tener los sistemas de seguridad desactivados, aunque si quieres que el anterior se mantenga sin tener que escribir códigos o poner la huella, sí es conveniente.

En este caso existe la particularidad de que debes tener una app que sirva para bloquear el teléfono, dado que será la que active el asistente para ejecutar la acción de bloquear el móvil. Nosotros lo hemos probado con la app Screen Off and Lock y funciona perfectamente, aunque puedes utilizar cualquier otra que cumpla con este cometido.

Después, será cuestión de crear otra rutina con la que ejecutar la acción que te permita desbloquear el dispositivo, siguiendo pasos prácticamente calcados a la anterior:

Una vez más, abre la app de Google y dirígete a sus ajustes.

Entra en Asistente de Google y después en Rutinas .

. Pulsa en Nueva para crear una rutina.

para crear una rutina. Debajo de Elige cómo se activa esta rutina pulsa en Añadir primer elemento .

. Ahora pulsa en Cuando le diga al Asistente de Google .

. Introduce la frase con la que deseas bloquear el dispositivo («Bloquea el móvil», «Bloquea», o lo que quieras).

(«Bloquea el móvil», «Bloquea», o lo que quieras). Pulsa en Añadir primer elemento .

. Ahora debes pulsar en Añadir acción .

. Elige la opción Prueba a añadir tus propias comandos .

. En el cuadro de texto, escribe «Abrir» seguido del nombre de la app , en este caso «Screen Off and Lock» y pulsa en Hecho.

, en este caso «Screen Off and Lock» y pulsa en Hecho. Finalmente, pulsa en Guardar.

Cuando hayas hecho esto, tendrás también configurada la opción de bloquear el dispositivo cuando le digas la frase que hayas configurado. Como ya decíamos anteriormente, es una buena combinación con la anterior, aunque si quieres mantener tu privacidad, lo más aconsejable sería no desactivar los patrones de seguridad y configurar solo esta última rutina.