Cómo crear un grupo de WhatsApp sin tener que añadir contactos uno por uno

La aplicación de mensajería más popular en el mundo, WhatsApp, continua añadiendo nuevas características con las que evoluciona y se adaptar a las nuevas necesidades de sus usuarios. Una de las adiciones más esperadas era la de enviar mensajes sin añadir el número como contacto.

Algo que también se vuelve tedioso con el tiempo es añadir contactos a un grupo, pues debemos hacerlo uno por uno. Sin embargo, te contamos una manera más de hacerlo sin necesidad de agregarlos manualmente.

Pasa de añadir tus contactos, que lo hagan ellos mismos

A la hora de crear un grupo en WhatsApp no tenemos mayores dificultades. Bastaría con pulsar el botón de los tres puntitos dispuestos verticalmente, ese que vemos en la esquina superior derecha. Luego, la opción de «Nuevo grupo» se ve a simple vista. A partir de ahí, es sencillo para cualquiera, pero hay un aspecto que puede volverse una auténtica molestia: invitar contactos.

Que sea sencillo no implica que no sea algo confuso, sobre todo si tenemos una lista de contactos interminable, como es mi caso y como será el caso de cualquiera con una vida social medianamente activa. Pero no temas, tampoco supondrá un problema porque hay una manera de esquivar nuestra lista e invitarlos igualmente.

Se trata de usar una segunda vía que WhatsApp nos proporciona: invitar a un grupo a través de un enlace, o bien usando un código QR generado por la app. Te lo contamos paso a paso a continuación:

Abre WhatsApp y toca sobre el botón de los tres puntitos, luego pulsa sobre «Nuevo Grupo».

Posteriormente, veremos nuestra lista de contactos. En este paso, seleccionaremos únicamente un contacto (el mínimo que WhatsApp pide para crear grupos).

Toca en el botón de siguiente, ese que aparece ilustrado con una flecha.

Ahora, debemos introducir un nombre para el grupo. De nuevo, tocamos en siguiente.

Nuestro grupo estará correctamente creado, y ya seremos libres de añadir contactos. No obstante si preferimos ahorrar tiempo y esfuerzos, como decíamos en un inicio, pueden hacerlo ellos. Para crear la invitación al grupo debemos seguir estos sencillos pasos:

Una vez estés dentro del grupo en cuestión, pulsa sobre su nombre para ver los detalles.

Deslízate hacia la parte inferior, justo en el apartado de «Participantes», verás una opción llamada «Enlace de invitación». Oprimiremos esta opción.

WhatsApp nos mostrará el enlace, que podemos enviar pulsando sobre el botón de compartir. O si lo preferimos, podemos optar por el código QR que también aparece en la pantalla.

Posteriormente, sólo nos quedará enviar el código QR o enlace a aquellos que deseen unirse, ya sea a través de otro grupo o mandándolos de forma privada. De esta manera, evitaremos perder tiempo usando la forma predeterminada que requiere revisar uno por uno en nuestra agenda de contactos.