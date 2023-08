Cómo evitar la degradación de la batería de tu iPhone

Seguro que no es la primera vez que entras en Ajustes de tu teléfono para comprobar cuál es la salud de tu batería y llevarte una desagradable sorpresa. Todos hemos pasado por ese momento en el que se baja del 100%. Es toda una desgracia, pero pocos comprenden qué es eso exactamente, y hoy te lo vamos a explicar.

El iPhone, como prácticamente cualquier otro dispositivo electrónico portátil enfocado en el consumidor, utiliza una batería de litio. Por su propia naturaleza, esta se va desgastando poco a poco, y cada vez dura menos hasta llegar a un punto en el que es necesario cambiarla, porque de lo contrario se comenzaría a hinchar, pudiendo provocar la rotura del iPhone, e incluso un accidente.

Como ya hemos explicado en otros artículos, la batería se desgasta por culpa del propio material del que está fabricada. Durante su uso, el ánodo y el cátodo, que son dos partes fundamentales, intercambian iones de litio a través de un electrolito. Este proceso químico provoca erosiones en los materiales de la batería, lo que lleva a una pérdida progresiva de eficiencia y capacidad.

Por simplificarlo un poco, podríamos decir que la transmisión energética produce estrés, y las paredes de las celdas se van oxidando. Eso hace que se vaya acumulando residuo que hace que sean cada vez más estrechas y puedan almacenar menos carga, por lo que durarán menos tiempo.

Cómo evitar que se deteriore la batería del iPhone

Si partimos de la base de que es algo que sucederá sí o sí, lo único que podemos hacer es ralentizar el proceso. Es importante utilizar siempre cargadores oficiales o con el distintivo Made for iPhone. De ese modo, sabremos que no vamos a causar ningún problema innecesario a nuestra batería.

Por otro lado, es recomendable no dejar el iPhone cargando toda la noche. Lo mejor es que nuestra batería nunca baje del 20% y nunca suba del 80. Así no llegaremos a ninguno de los dos extremos, y se mantendrá en condiciones óptimas durante más tiempo. Por último, en caso de ser posible, habría que evitar la carga inalámbrica. Produce más calor, y la temperatura para una batería es mortal.

Cuánta batería tiene un iPhone

La batería que tiene un iPhone va a depender de manera casi exclusiva de su tamaño. Al fin y al cabo, cuanto más espacio, más grande será, y por tanto, más tiempo durará si entendemos el consumo como una constante. Varía mucho de teléfono a teléfono, por lo que te dejamos una tabla comparativa:

Cómo recuperar el 100% de batería del iPhone

Ya hemos explicado que el degrado de la batería es un proceso natural. Se puede tratar de ralentizar todo lo que uno quiera, pero siempre acaba llegando. Es por eso que como tal no es reversible. No se puede hacer que una batería que está al 80% de su vida útil vuelva al 100, pero sí que se puede poner otra batería que esté nueva.

Para solicitar un cambio de batería, puede hacerlo a través de la aplicación de Soporte o llamando a un técnico certificado de Apple en tu país. Generalmente, siempre hay un técnico de la compañía en las tiendas de Apple o en las tiendas de venta oficiales, por lo que no deberías tener problemas. Ahí has de explicar que quieres realizar una sustitución de batería, y tras validar tus datos, te comunicarán lo que cuesta (no será más de $90), el lugar y la hora en la que te harán el cambio.

Recuerda hacer una copia de seguridad de tus documentes en caso ocurra cualquier inconveniente, y llegar puntual, de lo contrario podrías perder la cita. Si tienen allí mismo stock, en una hora aproximadamente estará todo listo y te podrás ir de allí con tu batería nueva. De lo contrario, puede que tengas que esperar unos días.