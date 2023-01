Cómo saber si mi coche es compatible con Android Auto

Uno de los factores determinantes para elegir un coche hoy en día es saber si el modelo y la marca que te interesan son compatibles con el resto de tus dispositivos. Si eres team Android, en este post te contamos las tres principales formas que tienes de enterarte de ello, y alguna de ellas debería sacarte de dudas.

Si tu coche es compatible con Android Auto, podrás interactuar con tus apps favoritas desde la pantalla del coche y navegar a tus sitios favoritos de Google Maps, llamar a tus contactos del móvil y mucho más.

El listado oficial de Google

Google mantiene un listado con los modelos de coches compatibles con Android Auto en la web oficial de Android Auto, aunque avisado quedas de que no es un listado extensivo, de modo que es posible que no encuentres el modelo de tu coche, o que no se especifique exactamente en qué versiones se incluye, en caso de que no sean todas.

El listado oficial de modelos de coches compatibles con Android Auto te sirve como un indicativo: son los que están, pero no están todos los que son. Si el modelo de tu coche aparece, debería soportar Android Auto, pero si no aparece -y es un modelo reciente- entonces es posible que simplemente no se haya incluído en la lista todavía.

La información técnica del coche

Si necesitas información más precisa sobre el modelo exacto de tu coche, siempre puedes buscar las especificaciones técnicas de tu coche, ya las tengas por casa o buscando el modelo exacto en Internet.

Puede ser algo difícil de encontrar entre tantos datos si el coche soporte Android Auto o no, pero debería aparecer junto a la información de la pantalla integrada del coche. La web oficial del coche es un buen punto de partida para ello.

Probando

Si nada de lo anterior te saca de dudas y todavía no sabes si la pantalla de tu coche puede conectarse a Android Auto o no, quizá la forma más rápida de comprobarlo sea probando. Para ello, conecta tu móvil al coche con un cable USB y mira a ver si se abre la configuración de Android Auto en el móvil, o algún tipo de configuración en la pantalla del coche.

Si bien algunos coches soportan Android Auto sin cables, siguen siendo bastante pocos hoy en día y en esos casos deberías seguir podiendo conectarte con cable, en caso de que sea compatible. Ten en cuenta que algunos coches solo te dejan usar Android Auto si usas un puerto USB determinado, así que prueba en todos ellos (y con un cable de calidad) para poder confirmar o descartar que tu coche soporte Android Auto.