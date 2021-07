Cómo usar Android Auto en tu teléfono si tu auto no tiene pantalla integrada

Cada vez son más los vehículos que vienen con Android Auto en sus consolas y Google no deja de lanzar más y más novedades, pero ¿qué pasa con los que no tenemos un vehículo compatible con Android Auto? Hace poco pudimos probar el modo conducción de Google Assistant, que viene a ser la versión móvil de Android Auto, pero por el momento no está disponible para todos.

Mientras esperamos a que el modo de conducción llegue a todos, en este tutorial te vamos a explicar cómo puedes usar Android Auto desde la pantalla del móvil, sin pantalla integrada ni cables de ningún tipo. Sólo necesitarás un teléfono Android y un soporte para colocar el móvil.

Primer paso: abrir la aplicación

No es tan sencillo como parece y va a depender del móvil que tengamos. Lo primero que debes saber es que en Google Play hay dos aplicaciones: una es ‘Android Auto‘ y la otra se llama ‘Android Auto para teléfonos‘. En el caso de Android Auto, lo normal es que la aplicación ni siquiera aparezca en el cajón de aplicaciones (excepto en el caso del Pixel que sí la tendrás como una app más que podrás lanzar), por lo que hay que abrir la versión para teléfonos, si puedes…

Hemos hecho pruebas y algunos son capaces de abrir sin problemas la app ‘Android Auto para teléfonos’, mientras que otros no lo permiten. Si te encuentras con este problema, toca descargar un lanzador de actividades como Activity Launcher y hacerlo manualmente como te explicamos a continuación.

Abrimos Activity Launcher y buscamos Android Auto en la lista de apps.

Hacemos una pulsación larga sobre el proceso a ejecutar (en nuestro caso ha funcionado con “com.google.android.gearhead.vanagon.home1”) y pulsamos en ‘Ejecutar Actividad’ .

. Si ha funcionado, vuelve a Activity Launcher y repite el proceso, pero esta vez crea un acceso directo para tenerlo siempre a mano.

Como decíamos, hemos hecho pruebas con varios dispositivos y hemos obtenido resultados dispares. Con el Pixel 4 XL no ha habido problema ya que Android Auto aparece como una app más que podemos lanzar. En el POCO M3 Pro hemos tenido que instalar ‘Android Auto para teléfonos’ y se ha abierto sin problema, pero en el Huawei P40 Pro hemos tenido que usar el truco de ‘Activity Launcher’. Nos gustaría proporcionar un método funcione igual para todos, pero Google no lo pone fácil.

Por otro lado, comentar que ‘Android Auto para teléfonos’ es una app que lleva sin actualizarse desde 2019, por lo que no cuenta con las últimas novedades que han llegado a la plataforma. Lo ideal es usar el modo de conducción del Asistente, pero Google ha tardado mucho en lanzarlo (dos años) y todavía no está disponible para todos, por lo que esta es la mejor forma de tener Android Auto en el móvil.

La interfaz de inicio es supersencilla y consiste en el widget de reloj y unos pocos controles. Arriba a la izquierda tenemos el acceso al menú de ajustes y a la derecha el icono del micrófono para usar Google Assistant. Recomendamos usar el micrófono ya que la detección es muy buena y así se evitan distracciones conduciendo. En la parte inferior tenemos más controles, de izquierda a derecha son los siguientes:

Botón Home o Volver: tiene un icono de un círculo. Si lo pulsamos estando en la pantalla principal, saldremos de Android Auto, mientras que si lo pulsamos estando dentro de una app volveremos a la pantalla principal.

tiene un icono de un círculo. Si lo pulsamos estando en la pantalla principal, saldremos de Android Auto, mientras que si lo pulsamos estando dentro de una app volveremos a la pantalla principal. Mapas : al pulsarlo nos mostrará las apps de mapas que tengamos instaladas, en nuestro caso Maps y Waze.

: al pulsarlo nos mostrará las apps de mapas que tengamos instaladas, en nuestro caso Maps y Waze. Teléfono : no necesita mucha explicación… para hacer llamadas.

: no necesita mucha explicación… para hacer llamadas. Multimedia: aquí tendremos acceso a distintas aplicaciones de reproducción multimedia como Spotify, Tidal y otras.

Como decíamos, lo más cómodo y seguro es tirar del Asistente y pedir que nos lleve a un destino o reproduzca una canción directamente con nuestra voz. De esta forma nos evitamos tocar mucho la pantalla, algo que recordemos no está permitido durante la marcha.

Por último comentar brevemente lo que nos encontramos al abrir el menú lateral de la app. Desde aquí podemos ver información sobre la app, enviar comentarios o ver cuántas apps hay disponibles para Android Auto en la Play Store, pero la opción que más nos interesa son los ajustes. Desde aquí podemos personalizar qué apps queremos que nos muestre, activar la detección de ‘Ok Google’ y configurar las notificaciones entre otras cosas.

Como decíamos más arriba, Android Auto para teléfonos es una app que lleva sin actualizarse desde 2019 y todo apunta a que acabará desapareciendo. Sin embargo, viendo el tiempo que ha tardado Google en sacar el nuevo modo de conducción, no está de más tener esta alternativa mientras esperamos a que llegue a todo el mundo.