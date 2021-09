Como ver Apple TV+ en un dispositivo Android

La plataforma de películas y series de Apple, que también incluye su servicio de suscripción, no dispone de aplicación para móviles Android, sí para Android TV. Pese a ello, resulta posible ver desde Ted Lasso a The Morning Show en un smartphone: te contamos cómo.

Pese a que Apple ofrece una excelente aplicación Android de su plataforma musical, no hace lo mismo con su plataforma de vídeo bajo suscripción: no existe una app genérica de Apple TV+ para móviles y tablet Android. Resulta posible instalar el APK de Android TV, pero no funciona en las pantallas táctiles. Aunque sí que hay un método universal: el navegador web. Su funcionamiento no entraña dificultades.

Desde la web puedes ver todo Apple TV+

Sí, no hay una aplicación adaptada a móviles Android, pero sí que resulta posible acceder a todo el contenido desde la web de Apple. Su uso es intuitivo, la interfaz se adapta a los controles multimedia básicos, la reproducción es de suficiente calidad y ofrece acceso a las funciones avanzadas; como los subtítulos y el cambio de idioma.

Además de reproducir el contenido de Apple TV+ a través del navegador, y de ofrecer acceso a las películas y series compradas en Apple TV, la empresa ofrece una web app con la que obtener acceso a las bondades de Apple TV+ como si fuese una aplicación Android. El proceso para acceder a Ted Lasso, The Morning Show, Fundación y resto de contenido es el siguiente:

Entra en la web https://tv.apple.com/es desde el navegador de tu móvil Android.

Inicia sesión con tu ID de Apple. Seguramente tengas que autorizar el acceso en uno de tus dispositivos de la empresa.

Quizá tengas que autorizar la reproducción en web con los datos de la tarjeta. Esto es obligatorio para las cuentas familiares.

Una vez accedas a Apple TV+ ya podrás reproducir desde el navegador todo el contenido, pero lo más práctico es instalar la web app. Pulsa en los tres puntos de menú y selecciona «Añadir a pantalla de inicio».

Tendrás el acceso en tu escritorio: muévelo donde desees.

Con la aplicación web tendrás acceso a todo el catálogo de Apple TV+ de manera cómoda y sin esperar a que Apple desarrolle por fin una aplicación Android nativa. Su funcionamiento es correcto, la reproducción es estable y de suficiente calidad, al menos según nuestras pruebas.