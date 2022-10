¿Conoces el significado de todos los símbolos de Whatsapp?

WhatsApp es una aplicación qur todos usamos y que a simple vista parece ser relativamente sencilla. Aún así hay algunas cosas que se nos pueden escapar a simple vista, como el significado de algunos de los iconos que aparecen en la aplicación, como el círculo verde, la arroba o muchos más.

No temas, a continuación te encontrarás la guía definitiva de todos los iconos que aparecen en WhatsApp, de modo que la próxima vez que tengas dudas sobre qué significa uno de ellos, tengas donde acudir.

Un círculo verde 🟢

El círculo verde de WhatsApp es uno de los iconos más enigmáticos, aunque tiene más sentido del que parece a primera vista. WhatsApp te indica con un número dentro de un círculo verde cuántos mensajes sin leer tienes en cada chat, pero cuando marcas manualmente un chat como no leído, se indica con el círculo verde suelto, sin número.

Así pues, un círculo verde que aparece en el lado derecho de un chat de WhatsApp implica que allíi hay mensajes que están pendientes de leer, porque tú lo has indicado así al marcarlo como no leído. Cuando entres en él, desaparecerá el icono.

Una arroba @

En la lista de chats de WhatsApp te aparecerá el icono de una arroba cuando tengas una mención directa o una respuesta que todavía no has leído. De este modo, puedes distinguir si de los 500 mensajes pendientes que hay en un grupo alguno de ellos te menciona directamente o no.

Una especie de c en un aro

Otro icono misterioso que nos podemos encontrar en nuestra lista de chats de WhatsApp son una especie de aros concéntricos que no está muy claro qué significan. Pues bien, hacen referencia a los estados e indican que el último mensaje es una respuesta a un estado. El icono aparece tanto si alguien te ha respondido a ti como si tú has respondido a alguien en un estado.

Un reloj punteado

También en la lista de chats, pero superpuesto a la foto de perfil nos podemos encontrar un reloj con la mitad de su silueta punteada. Esto indica que en ese chat están activos los mensajes temporales, de modo que los nuevos mensajes se irán borrando automáticamente cuando pase cierto tiempo.

Una flecha →

Hace unos años WhatsApp comenzó a indicar en la parte superior de la burbuja del mensaje cuando un mensaje ha sido reenviado, en lugar de haber sido escrito manualmente. Se incluye únicamente cuando alguien ha pulsado el botón de reenviar para mandar a otros chats, y no si se usan otros métodos como copiar el texto y pegarlo manualmente.

Dos flechas →→

Además, WhatsApp indica con una flecha doble cuando un mensaje se ha reenviado muchas veces, siendo más o menos viral. WhatsApp añade esta información para mantenernos alerta sobre informaciones falsas y los mensajes que están marcados así se pueden reenviar solo a una persona y además se muestra un icono de una lupa a su lado.

La lupa

El botón de la lupa sirve para buscar el texto del mensaje en el navegador y poder así buscar información al respeto y, con suerte, verificar si la información de dicho mensaje es real o un bulo.

Un círculo punteado

Cuando te encuentres el icono de un círculo con la mitad del mismo punteado en la previsualización de un chat, esto significa que se envió una foto o vídeo que solo se puede ver una vez, y ya se ha abierto.

Un círculo punteado con un número 1 ①

Por otro lado, cuando el icono es un círculo con un número 1 dentro, esto significa que se ha enviado una foto o vídeo que solo se puede ver una vez, pero todavía no se ha abierto. Tan pronto como lo hagas, desaparecerá el número 1.

Una señal de exclamación en rojo

Lo normal es que nunca te topes con el icono de un círculo rojo con una señal de exclamación, pues indica que no se ha podido enviar el mensaje por un error como que no tuvieras permiso para enviar mensajes en un grupo donde solo los administradores pueden chatear. WhatsApp de entrada no te deja hacer esto, así que solo será en situaciones extraordinarias o errores puntuales que podrás ver este error.

Un reloj 🕒

Empezamos con los indicativos de envío y lectura de mensaje, aquellos que se muestran en la esquina inferior derecha de nuestros mensajes. El primer icono que veremos es el icono de un reloj e indica que el mensaje está pendiente de enviarse a los servidores de WhatsApp.

Los mensajes de WhatsApp normales son muy ligeros, de modo que lo habital es que el icono del reloj cambie rápidamente por el del tic simple y nos cueste verlo si no prestamos atención.

Un tic ✔

Cuando el mensaje se ha enviado satisfactoriamente a los servidores de WhatsApp, se muestra en el chat con un tic sencillo de color gris. Desde allí, deberá enviarse al dispositivo del destinatario tan pronto como esté conectado, aunque si esa persona te tiene bloqueado, esto no va a pasar nunca y por tanto se quedará con este tic sencillo para siempre.

Un tic doble gris ✔✔

Tan pronto como tu mensaje se descarga en el móvil de su destinatario, se muestra el icono de un doble tic de color gris. Esto sucede automáticamente, así que no significa expresamente que la otra persona haya abierto WhatsApp ni leído el mensaje.

Un doble tic azul ✔✔

Cuando tanto tú como la otra persona tenéis activas las verificaciones de lectura, se indica con un doble check azul cuando se ha abierto el destinatario ha abierto el chat que contiene el mensaje y, por tanto, lo ha leído. Al menos, potencialmente.

Un micrófono 🎤

Pasamos a la lista de contenido que nos permite compartir WhatsApp en un chat y cómo se muestra en la previsualización de los mensajes, empezando por el icono del micrófono. Indica que el último mensaje es una nota de voz, y se incluye la duración de la misma en texto.

Un cuadro 🖼️

El minimalista icono de un cuadro con unas montañas indica que el último mensaje de ese chat es una foto o imagen, ya sea hecha con la cámara o adjuntada desde la galería del móvil.

Una cámara de vídeo 📹

El icono de una cámara de vídeo en la lista de chat de WhatsApp indica que el último mensaje de dicho chat es un vídeo. Esto, si es de color gris, pues si es de color rojo con una flecha hacia abajo eso indica que ha habido una llamada de vídeo perdida en ese chat.

Una hoja de papel 📋

El icono de una hoja de papel en un chat indica que el último mensaje ha sido lo que WhatsApp llama un documento. En la práctica, esto puede ser cualquier archivo que no sea una foto, vídeo o audio, aunque también pueden ser fotos, vídeos o audio que se han enviado como archivos para que se mantengan en su calidad original, sin comprimir.

Unos auriculares 🎧

Además de enviar notas de voz, en WhatsApp es posible enviar archivos de audio, ya sean notas de voz grabadas con aplicaciones de terceros o canciones o cualquier otra cosa. En dicho caso, aparecen en el chat con el icono de unos auriculares.

Un pin 📍

Un icono con un pin de ubicación similar al logotipo de Google Maps indica que se ha compartido una ubicación en el chat como último mensaje. Si quieres conocerla, deberás abrir el mensaje, pues no se te va a mostrar en las notificaciones ni en la previsualización.

Un pin entre paréntesis ((📍))

Además de dejarte enviar una ubicación estática, en WhatsApp puedes compartir tu ubicación en tiempo real. De este modo, la otra persona puede ver el progreso y saber por dónde vas, hasta que dejes de compartir la ubicación. Esto se indica en la lista de chats como un icono de Google Maps con ondas.

El texto GIF

Este es fácil. El icono con el texto GIF sobre un rectángulo indica que el último mensaje de dicho chat es un GIF animado, sin más, y que puede haberse enviado con la función nativa de WhatsApp o desde una aplicación de teclado.

Una silueta de una foto de perfil 🙍‍♂️

Cuando aparece un muñegote con el icono genérico de una foto de perfil, esto indica que el mensaje se corresponde con el envío de un contacto en WhatsApp. El texto que aparece a su lado es el nombre con el que dicho contacto estaba guardado en la agenda.

Un cuadrado con una solapa

Por último en este repaso definitivo de todos los icono de WhatsApp, tenemos el cuadrado redondeado con una solapa en la esquina inferior derecha. Indica que el último mensaje es una pegatina o sticker.