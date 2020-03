Consejos para escoger la mejor VPN ahora que trabajas desde casa

De seguro has pasado el fin de semana tratando de acondicionar una esquina de tu casa para volverla tu oficina temporal. Tu equipo ya cuenta con los programas adecuados, o mejor aún, tu empresa ya te facilito una computadora exclusiva para llevar a cabo tus tareas mientras pasa la emergencia del coronavirus. Ya escogiste la perfecta silla ergonómica y la iluminación correcta para prevenir la fatiga visual, y ahora has decidido apuntalar la privacidad del Internet en tu casa, por lo que necesitas contratar los servicios de una VPN.

Es posible que estés buscando una VPN que pueda proteger la actividad sensitiva de tu trabajo de los metiches proveedores de servicio a Internet, o una que pueda ayudarte a evitar los sitios Web que espían tu información. Aún si lo que buscas es entretenerte, es posible que simplemente busques una VPN que logre acceder a los catálogos en otros países de Netflix —hay decenas de VPN para escoger, a menudo con precios altos y todas se promocionan con la etiqueta de ser la mejor. ¿Cómo elegir la correcta?

Haz uso de las garantías

La mayoría de las VPNs ofrecen una garantía de devolución de dinero de 30 días. Esto quiere decir que puedes probar por un mes, y si no te gusta, puedes sencillamente pedir tu dinero de vuelta. No temas en hacer uso de estas garantías, ya que una prueba de un mes es mucho mejor que una prueba gratis de siete días.

Una buena política de reembolso te elimina el gasto de cientos de dólares en la elección incorrecta. También querrás probar el servicio cabalmente, en diferentes momentos de la semana para asegurarte de que sus velocidades y flexibilidad cumplan con tus expectativas.

Considera cuántos dispositivos necesitas conectar

En la página principal de cualquier sitio de VPN, podrás ver un número y las palabras «conexiones simultáneas» (simultaneous connections, en inglés). Eso significa el número de dispositivos que puedes tener conectados a la VPN al mismo tiempo en cualquier momento. Si en tu casa todos usan una laptop, una tableta y un teléfono —y todos usarán la misma VPN— tendrás que asegurarte de que el servicio que escojas sea generoso con el número de conexiones simultáneas que puede mantener.

Cada VPN ofrece un número distinto de conexiones simultáneas, y es posible que a mayor cantidad, mayor sea el precio. Por ejemplo, mientras que el líder de la industria ExpressVPN, ofrece cinco conexiones simultáneas, Surfshark ofrece conexiones ilimitadas. Cada una tiene un diferente paquete de características; sin embargo, ten en cuenta vale la pena sopesar para ver si cumplen con tus necesidades y tu presupuesto.

Asimismo, si usas tu dispositivo móvil para manejar ciertos detallles de tu trabajo (correos electrónicos, documentos, contactos), debes asegurarte de que la VPN que utilices tenga una app móvil que funcione bien con tu teléfono. Si nunca has usado una VPN en tu teléfono, no te preocupes: es tan fácil como casi cualquier otra aplicación. Solo debes instalarla y configurarla en unos simples pasos.

No uses una VPN gratuita

La mayor señal de alerta al momento de elegir una VPN es que ésta sea gratuita. No hay tal cosa. No existen las VPN gratuitas. Mantener el hardware y la experiencia que se necesita en las grandes redes privadas virtuales no es nada barato. Como cliente de una VPN, pagas por un servicio premium con tu dinero. Si la VPN es gratuita, lo más seguro es que termines pagando con tu información y tus datos, que son recopilados por el proveedor de una VPN gratuita y los negocia con anunciantes o actores maliciosos.

Solo para que tengas una idea, apenas en agosto de 2019, 90 por ciento de las aplicaciones señaladas como potencialmente inseguras en una investigación de Top10VPN’s son VPNs que se anuncian como servicios gratuitos. Las VPN gratuitas también pueden dejarte desprotegido frente a la instalación silenciosa de un malware, publicidad pop-up y a menudo funcionan con velocidades de internet demasiado lentas.

En conclusión

¿Cuál es la mejor VPN? Como quizás habrás leído en muchso sitios, no hay una respuesta definitiva para esta pregunta. En lo personal, te recomendamos consultas este sitio que cuenta con reseñas sobre velocidades y prestaciones de las 10 mejores VPNs en el mundo. Cada una es diferente, tiene un precio diferente y se adapta a necesidades diferentes, pero estamos seguros de que hay una que se adapta a ti de manera específica.