Corea del Sur prohíbe el uso de móviles en los salones de clase

Muchos estudios se han realizado desde hace décadas para determinar cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad moderna. En esta ocasión, nos centraremos en las medidas tomadas por el gobierno de Corea del Sur, para intentar reducir la adicción a los teléfonos móviles. A través de un boletín oficial, se ha establecido que, a partir de este año, los teléfonos inteligentes están completamente prohibidos en los salones de clases. Esta es una medida que surge como resultado de los análisis que exponen una gran adicción a las redes sociales entre los adolescentes.

Resulta irónico que uno de los países con mayor incidencia en el mundo de la tecnología, e ncluso, hogar de Samsung, sea uno de los que aplique estas medidas. Al contar con un alto porcentaje de accesibilidad a internet, y ser un lugar en el que casi toda la población cuenta con un teléfono inteligente, es un hito para esta región aplicar una medida como esta. Aunque la restricción se limita únicamente a los salones de clase, surge preocupación ante el impacto que pueda tener esto en la industria y la manera en que actualmente operan algunas plataformas.

La medida se centra especialmente en reducir el impacto negativo que puede tener el uso descontrolado de las redes sociales de empresas como Meta. Como era de esperarse, la decisión ha generado reacciones por parte de los padres, pues se ha creado un debate entre las partes involucradas. Como argumento principal, las autoridades afirman que muchos de los adolescentes pasan horas frente a las pantallas de los móviles, afectando así las horas de descanso y perjudicado sus niveles de atención en la escuela.

Algunas cifras compartidas por el ministerio de educación afirman lo siguiente:

Al menos el 37 % de los estudiantes de secundaria y preparatoria afirman que el uso de las redes sociales tienen un impacto en sus vidas.

El 22 % ha expresado cierta ansiedad al no poder entrar a sus cuentas.

A pesar de la polémica que ha generado toda la situación, las medidas tienen ciertas condiciones que permiten el uso de los móviles entre estudiantes con discapacidades y si la utilización es con fines educativos. Será el maestro el encargado de autorizar el uso de móviles, tablets o laptops si la actividad lo amerita.