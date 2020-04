Corona Relief Done Quick maratón de carreras rápidas contra el Covid-19 ¿Te apuntas?

El coronavirus está incidiendo radicalmente en todos los aspectos de nuestra vida. El aislamiento colectivo poco a poco nos ha llevado a vivir de una manera intensa cada día, ya contamos con tiempo suficiente para hacer muchas cosas. Games Done Quick se une al esfuerzo mundial de luchar contra el Covid-19 para ello ha decidido hacer un nuevo torneo para que jugadores de todo el mundo disfruten de horas entretenidas por una buena causa.

Done Quick desde hace algún tiempo esta dedicada a crear eventos basados en juegos, aquí la idea es que los jugadores disfruten de sus títulos favoritos, pero deben realizarlo en un tiempo récord.

Además de servir de plataforma de juegos, Game Done Quick también se encarga de recaudar sumas de dinero para alguna buena causa, en este momento celebrar la idea de realizar para este fin de semana este evento es reunir dinero para apoyar a las organizaciones de salud que están luchando contra el coronavirus.

¿Quieres formar parte del evento?

El evento que está organizando Games Done Quick comienza desde hoy viernes 17-04-2020 a las 11:00 A.M. hasta el día domingo 19-04-2020 a las 8:40 P.M. se llama Corona Relief Done Quick.

Para llevar a cabo este evento se ha cambiado un poco el formato, no habrá audiencia, ni se realizará desde alguna locación especifica. Todo será digital, la variedad de juegos esta organizada desde clásicos hasta los más nuevos, esto permitirá incluir competidores de distintas épocas y edades, algunos de los títulos serian:

Super Metroid

Cuphead

Donkey Kong Country

Super Mario Bros 3

Ori and the Will of the wisps

Además de contribuir a la lucha contra el coronavirus, este maratón es una buena oportunidad para descubrir formas nuevas de jugar o de pasar distintos niveles de tus títulos preferidos y si tienes un corazón altruista que mejor causa que unirse al clamor mundial de luchar contra esta terrible enfermedad.

Para los curiosos pueden no solo consultar los distintos títulos que estarán disponibles en el Corona Relief Done Quick, sino que también pueden sentarse cómodamente a disfrutar del maratón en el canal de TV de Games Done Quick.

¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Te apuntarías en el Maratón de Corona Relief Done Quick? ¿Cómo estas pasando tus días en esta cuarentena?