COVID-19: Apple y Google se unen para decir ¿Quién tuvo contacto con el Coronavirus?

El coronavirus se ha convertido en un factor de unión entre las personas del mundo y los países sin importar su tolda política, religión, color de piel o preferencia sexual. Tristemente ha sido mas eficiente que las políticas gubernamentales e incluso las religiones. Ha cobrado 101.526 vidas y nos acercamos a los 2.000.000 millones de personas infectadas a nivel mundial. Es por eso que rivales empresariales unen esfuerzos para combatirlo y evitar su propagación para ello Apple y Google manifestaron que conformarán un equipo de trabajo para emplear sus plataformas para alertar sobre quien puede estar en peligro de contagiarse con el Covid-19.

La innovadora lucha tecnológica contra el Coronavirus esta gestando nuevas maneras de controlar la exposición al virus altamente contagioso para lograr esto Apple Y Google desarrollan el proyecto rastreo de contactos esta aplicación podrá usarse incluso cuando se flexibilicen las políticas de aislamiento social.

Apple y Google por ser uno de los mayores dúos de desarrollo de smartphones pensaron que uniendo esfuerzos podrían monitorear una gran parte de la población a nivel mundial que son afines a sus tecnologías de comunicación móvil.

¿En que consiste la tecnología de rastreo de contactos?

El rastreo funcionaáa de la siguiente manera:

La persona debe descargar la aplicación (1era etapa se espera que se incorpore de manera nativa a iOS y Android). La persona que se contagia introduce información en la aplicación. Las personas que descarguen la aplicación serán informadas si deberían ponerse en aislamiento social por haber estado en las inmediaciones de contacto con la persona infectada. El tiempo de rastreo entre la persona infectada y sus contactos puede establecerse 14 días o más del día actual hacia atrás.

La implementación del rastreo de contactos se hará en dos etapas:

Teléfonos iPhone y Android intercambiaran información anónima mediante sus aplicaciones a las autoridades encargadas de la salud publica (hacia finales del mes de mayo) .

. Los sistemas operativos incorporaran un software de rastreo de contactos sin que deba descargarse una aplicación. (A finales de mayo).

¿Tiene alguna controversia este tipo de iniciativa?

No puede faltar los derroteros de la implementación de este tipo de políticas donde de alguna manera se exponga información de salud sensible. Debido a que los dispositivos móviles pueden compartir no solo esa información sensible sino también la ubicación de las personas violenta la privacidad de los usuarios.

Apple y Google indicaron que las personas deben autorizar el uso de la aplicación y de la información que esta compartirá. Además, los usuarios que reciban la notificación no sabrán quien posiblemente los infecto o donde ocurrió, aunque las empresas si tendrán la información precisa del contagio.

Es importante que las empresas, los gobiernos y las personas entiendan que con el coronavirus se esta creando un mundo nuevo y es necesario que trabajemos juntos para erradicarlo lo antes posible.

¿Qué otra medida piensas debería aplicarse para eliminar el Coronavirus? ¿Crees que el mundo entero debería ponerse en cuarentena una vez al año para conservar el planeta?