COVID-19 y 5G: ¿Cuál es la teoría que los vincula?

Una nueva teoría de conspiración ha comenzado a tomar fuerza en los últimos días, que vincula al COVID-19 con la tecnología 5G. Aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, muchos han sido los comentarios que han comenzado a generarse en torno a esta idea, la cual asegura que, el contagio de coronavirus está relacionado con esta tecnología.

Como era de esperarse, muchos han hecho eco de esta hipótesis, entre ellos, la cantante M.I.A. y el actor Woody Harrelson, quienes comparten la idea de que, tras la llegada de esta tecnología, el brote del virus comenzó a impactar fuertemente contra la población mundial. Como toda teoría conspirativa, tiene sus adeptos y detractores, pero te comentamos un poco sobre sus bases.

La tecnología 5G es una plataforma de transmisión de datos que comenzó a probarse entre 2018 y 2019, mismo tiempo en el que se escuchó por primera vez sobre esta variación de COVID-19. Muchos aseguran que estas ondas electromagnéticas generadas por esta tecnología deteriora el sistema inmunológico y las personas son mucho más vulnerables a contraer COVID-19.

Aunque parece un poco extrema esta afirmación, no es la primera vez que se vincula a la tecnología con el impacto contra la salud. Adicionalmente, existe una gran preocupación de que las torres celulares que fueron atacadas en el Reino Unido estén vinculadas seguidores de este rumor. No hay nada que pueda confirmarlo y la teoría no tiene ninguna base, pero la expansión de las suposiciones se hace cada vez más masiva.

Los “teóricos” afirman que en los lugares donde hay mayor cantidad de casos de coronavirus en EE.UU. es precisamente donde se ha implementado esta tecnología de transmisión de datos de alta velocidad. Pero aunque esto puede tener algo de sentido, países como Irán, donde hay una gran cantidad de casos de COVID-19, no cuentan con 5G, lo que descarta esta posibilidad.

Estas “aparentemente falsas” afirmaciones sobre el vínculo de COVID-19 y la tecnología 5G pueden desatar graves consecuencias en infraestructura con eventuales ataques de los adeptos.

Desde HoyenTEC, te invitamos a NO hacer eco de rumores sin fundamento, y hacer lo posible por hacer aportes positivos durante esta crisis epidemiológica.