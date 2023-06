Crisis en Reddit: Conoce lo que pasa en el foro más grande de la red

Reddit es uno de los foros que se ha transformado en prácticamente el origen de todo lo que pasa en Internet. La inmensa comunidad que se ha venido construyendo se basa en las estrictas normas y sobre todo, que era gratis. Sin embargo, el CEO de Reddit, Steve Huffman, parece no haber previsto el comportamiento inminente que se generaría tras hacer cambios en las políticas de la plataforma. Sin que nadie se lo esperara, estas políticas establecen el cobro por el uso de la API.

La reacción no se hizo esperar, ya que, automáticamente, comenzaron a cerrarse algunas comunidades como parte de la protesta en contra de las decisiones que fueron tomadas por el CEO. La avaricia del directivo no ha generado los frutos que este esperaba, y parece ser un paso en falso en contra de una comunidad inmensa que puede generar un serio boicot en contra de la empresa.

Reddit ha tenido sus temporadas de invierno, y no es un secreto para nadie que no ha tenido la mejor campaña a lo largo del tiempo. De hecho, la comunidad parece disfrutar de esto, y aunque no es la red social más importante, sí tiene una participación importante en gran parte de lo que acontece en la red. Una de las consecuencias más graves del cambio de políticas, es la cantidad de subreddits que han sido limitados, ya que se les ha revocado la posibilidad de entrar de manera gratuita.

Por el momento, se registran más de 7.000 comunidades que han pasado a ser privadas, y según las medidas que se tomen por parte de Reddit, la fecha que se había establecido para generar presión, el 14 de junio, podría prolongarse por más tiempo. La intención de Steve Huffman es proveer un servicio gratuito solo a aquellos que no hagan negocios con la app.